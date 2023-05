Tina Turner je bila hudo bolna, na trenutke je pomislila na najhuje

Poslovila se je glasbena ikona Tina Turner, več o tem smo poročali tukaj. V zadnjih letih imela kar nekaj zdravstvenih težav. Dolgotrajna bolezen je bila kriva tudi za njeno dokončno slovo pri 83. letih.

Kot je razkrila v svoji biografiji pred petimi leti, je v določenem obdobju, ko se je borila s slabim zdravjem, razmišljala celo o samomoru. Rešil jo je njen mož, nemški producent Erwin Bach, s katerim sta zadnja leta skupaj živela v Švici. Ta je postala pevkina nova domovina.

Turnerjeva se je namreč morala soočiti s slabim delovanjem ledvic. Ko so ji te služile le še v 20 odstotkih, je pomislila tudi na odhod v obliki samomora. Bila je obupana, ko so ji strupi preplavili telo. Ni mogla ne jesti ne piti. Rešil jo je mož, ker ji je daroval svojo ledvico. Pri 72. letih bi imela zelo majhne možnosti, da bi ji kdo daroval ledvico, Švica se je v tem obdobju soočala s pomanjkanjem darovanih organov za presaditev. Tudi sama presaditev, pri kateri je vztrajal mož, ki ni želel živeti brez nje, je bila precej tvegana. Ledvice namreč niso bila edina težava, ki jo je z zdravjem imela pevska legenda.

Še preden so ji začele odpovedovati ledvice, je zbolela za rakom na črevesju, preživela pa tudi možgansko kap. Ravno ko se je začel stanje izboljševati, so se začele težave z ledvicami. Zaradi slabega srca je bila tudi operacija s presaditvijo zelo tvegana. Ampak takrat se je vse srečno izšlo in njuna ljubezenska zgodba se je lahko nadaljevala do pevkinega 83. leta.

Celo življenje pa se je Turnerjeva borila tudi s posttravmatskim stresnim sindromom, ki ga je dobila zaradi zlorab v razmerju s prvim možem Ikom Turnerjem. Srečo je sicer našla v razmerju z Bachom, vendar je le tri mesece po njuni poroki doživela kap. Rehabilitacija je bila precej težka, začele so se tudi težave z visokim krvnim tlakom. Ta naj bi bil kriv tudi za kasnejšo odpoved ledvic. Visok krvni tlak naj bi ji tudi onemogočal, da bi zadela vse tone med petjem.