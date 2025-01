Poglejte, kdo od znanih je bil na premieri novega slovenskega mladinskega filma (FOTO)

Na filmska platna je prišel težko pričakovani slovenski mladinski film Čao, Bela v režiji Janija Severja. Cineplexxova dvorana je bila tudi tokrat polna in videti je, da mladinski film, teh je bilo v Sloveniji v zadnjem obdobju posnetih kar več, doživlja pravi razcvet.

Spodbudno je, da v Sloveniji nastaja vse več filmov za mlade. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Mlada igralka Alisa Milićević blesti v naslovni vlogi Bele, odločne, zapletene, nadarjene in prikupne sodobne najstnice.

Igralci Gaja Mazvita Strauss Tihaolang (Maja), Maša Slapar (Katja) in France Mandić (Nejc), sicer sin igralcev Pie Zemljič in Marka Mandića.

Malce poškodovan, a si filmski producent Jani Sever ni pustil kvariti čudovitega večera.

Režiser, ki se je premiere udeležil poškodovan, a dobre volje, o filmu pravi, da gre za zgodbo o odraščanju, ki nikoli ni enostavno, o iskanju lastnega izraza, iskanju smisla in možnosti umetniške izpovedi. »V filmu sem se ukvarjal z motivi, ki me obkrožajo čustveno in racionalno. Inspiracija zanj so bili moja otroka in njuni prijatelji.« Očeta igra Krešimir Mikić, ki je na lanskem Festivalu slovenskega filma Portorož prejel vesno za najboljšo stransko moško vlogo. Poleg Mikića igrajo še Alisa Milićević, Gaja Mazvita Strauss Tihaolang, Maša Slapar, Luka Lukša, Laura Prajs, Brin Strnad Volkar, France Mandić, Ana Urbanc, Suzana Krevh, Neža Buh, Maruša Geymayer Oblak. Več o filmu si lahko preberete na strani 31.

Pevka Neisha je na premiero pripeljala srčnega izbranca Jerneja.

Mladi igralci so po koncu filma še dolgo delili avtograme.