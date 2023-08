Pod vprašajem četrti film o Bridget Jones: bo zvezdnica našla čas za snemanje?

Prikupno zmedena in precej nerodna Bridget Jones, ki zmeraj blekne kaj neprimernega v najbolj neprimernem trenutku, očitno še ni rekla zadnje besede. Četudi je prebrodila viharne vode svojega kronično samskega ljubezenskega življenja, se poročila, ločila in postala mati, je ostalo še ogromno manevrskega prostora za vedno nove zgode in nezgode naše najljubše filmske verižne kadilke in obsedenke s telesno težo in ljubeznijo.

Prikupno zmešana Bridget naj bi se vrnila. FOTO: Tvspored-service

»Če me pokličejo, se bom takoj odzvala. Vem, da je Helen Fielding (avtorica knjig o Bridget Jones, op. p.) napisala novo knjigo in Bridgetin lik naravnost obožujem. Zato bom, če me povabijo k sodelovanju, pritekla!« je o morebitnem že četrtem filmu iz serije lani dejala Renée Zellweger, ki je trikrat že smuknila v Bridgetine prevelike spodnjice, ki jih obleče le na dan, ko pere perilo. A glej ga, zlomka, običajno prav v njih naleti na svojo simpatijo, ki ji želi s seksi zapeljivostjo ukrasti dih.

»Kdo je oče mojega prihajajočega otroka – Mark ali Jack?« S tem vprašanjem si je belila glavo v tretjem delu. FOTO: Tvspored-service

2 leti zamude bo morda zaradi stavke.

»Srčno upam, da bo še četrti del. Bridget obožujem. In neizmerno zabavno jo je igrati,« je lani priznala oskarjevka, katere besede so padle na plodna tla. Sedem let po tretjem iz franšize se je namreč res zganilo kolesje četrtega filma, h kateremu so ustvarjalci znova povabili Renée. Kako tudi ne, brez nje Bridget, kakršno poznamo in ljubimo, niti bilo ne bi. Hollywoodska težkokategornica je privolila, producentom pa zdaj štrene meša stavka igralskega in scenarističnega ceha, kar zna začetek snemanja zamakniti tudi za dve debeli leti. Morda še celo dlje. »Studijski šefi so se znašli v svoji najhujši nočni mori. Že tako so porabili krajšo večnost, da so vse privabili k vnovičnemu sodelovanju, zdaj pa je film ogrozila stavka. Renée je namreč eno najbolj vročih imen Hollywooda in sodeluje pri več projektih. Za snemanje filma o Bridget ima na razpolago le krajše časovno okno, ki bi ga zaradi stavke lahko povsem zgrešila,« je o stiski studia dejal vir.

Bo našla čas za snemanje? FOTO: Bauergriffin/instarimages.com

V zadnjem filmu iz serije, Dojenček Bridget Jones, smo gledalci z junakinjo odkrili, da je oče njenega otroka njen bivši mož Mark Darcy (Colin Firth), čeprav se ji srce tedaj hkrati ogreje za privlačnega Američana Jacka Qwanta, ki ga je zaigral Patrick Dempsey. V novem filmu se zna Bridgetino ljubezensko življenje še dodatno zaplesti, saj se je na koncu tretjega filma izkazalo, da je njen nekdanji šef in ljubimec Daniel Cleaver, ki ga je v prvih dveh delih upodobil Hugh Grant, še vedno živ. Sicer pa bo četrti film ponovno sledil knjižni predlogi Fieldingove, knjigi Bridget Jones: Nora na fanta ter se osredotočil na njeno življenjsko poglavje materinstva s hitro odraščajočim sinom. Zmedena Bridget in pubertetnik – le kaj bi lahko šlo narobe?