Pesem je posvetil mami, ki se je poslovila (VIDEO)

»Pesem z naslovom Ptice letijo spet na jug, ki je izšla pred dnevi, sem posvetil svoji mami, ki se je po dolgi bolezni poslovila pred enim letom. Napisal sem jo junija lani – pravzaprav se je kar izlila iz mene –, snemanja pa sem se lotil šele konec leta. Prej preprosto ni šlo. Gre za eno mojih najbolj osebnoizpovednih skladb in pri ustvarjanju sem se ravnal po načelu pusti času čas, bo že, ko bo in če bo,« pravi dolenjski glasbenik Jernej Zoran, prepričan, da bi bila pesem všeč tudi njegovi mami, ki je bila njegova največja podpornica.

»Ampak živeti je treba naprej, nekako se iz dneva v dan učiš živeti z izgubo, z novo resničnostjo, in po delčkih spet sestavljaš svoje življenje. Ker je to edina pot,« je povedal Jernej, ki je, kot smo pri njem že vajeni, avtor glasbe, besedila in aranžmaja, odigral je kitare, skladbo zapel in se podpisal tudi kot producent. Za miks je tudi tokrat poskrbel njegov primorski glasbeni kolega Andrea Flego - Effe, posnetek pa je bil masteriran v studiu DaGoose na Nizozemskem.

Da je komad zares mednaroden, sta poskrbela še hrvaški basist Darko Vlahović in ameriški bobnar Brian Petry. Za vizualno podobo Jernejevega novega singla je poskrbel Jan Poreber. »Videospot je bil posnet v mojem najljubšem mestu, v rodnem Novem mestu. Sprehodil sem se po lokacijah, kjer sem odraščal in preživel otroštvo in mladost. Zdela se mi je primerna in dobra navezava na vsebino pesmi,« še pove glasbenik.