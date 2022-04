Pepel znova zanetil žerjavico: to je bila največkrat predvajana skladba na Valu 202 (VIDEO)

So preprosti mladi fantje, a že s svojo prvo pesmijo Pepel so dodobra prepihali slovenski glasbeni prostor, saj je bila prav ta lani največkrat predvajana skladba na najbolj poslušanem slovenskem radiu – Valu 202. Štirje mladi fantje, trije iz okolice Šentjerneja in eden iz Brežic, so se združili v skupini Ember. Ime je pravzaprav še kako pravšnje, saj predstavlja žerjavico, ki tli, v njih pa, kot priznavajo, tli želja po ustvarjanju avtorske glasbe in izražanju.

Pevec in kitarist Davor Vovko, bas kitarist Nejc Hodnik in bobnar Nik Švalj Pleskovič so iz okolice Šentjerneja, kitarist Jakob Fifnja pa je iz Brežic. Vsi so z glasbo povezani že od mladih nog. Nik, Nejc in Davor, stari so 19 in 20 let, aktivno sodelujejo od leta 2016, kitarist Jakob, ki še ni polnoleten, pa se jim je pridružil konec leta 2019, ko je iskal skupino, ki bi se ji pridružil, da bi izražal svojo strast do glasbe. »Vedno smo si želeli biti v bandu, enostavno se nam je zdelo frajersko biti na odru. Neverjeten občutek je igrati pred publiko in jo navduševati,« pravijo fantje, ki so se takoj začutili, njihovo prijateljstvo pa je tako močno, da so nerazdružljivi.

Ker se vsi šolajo, trije so študentje, Nik pa je še dijak, so njihovi vikendi precej pestri in jih poskušajo kar se da izkoristiti za vaje.

»Prednost tega, da smo mladi, vidimo v fleksibilnosti in seveda v energiji, saj je treba velikokrat stisniti na vajah, tudi če je bil dan naporen, odpovedati kakšne načrte,« povedo mladeniči, ki so začeli kot srednješolski bend, ki je igral priredbe. Sčasoma so pridobivali izkušnje z različnimi nastopi in snemanji, postopoma pa so začeli ustvarjati avtorske pesmi.

»Nova skladba govori o tem, da se kljub temu, da te obkroža veliko ljudi, včasih počutiš samega. Vsak je kdaj sam, le drugače se odzivamo na to. Epidemiološki časi so tudi pripomogli k ideji za tekst, saj sem črpal iz dogajanja okoli sebe, nekaj tudi, ko sem bil v karanteni. Govori tudi o iskanju samega sebe. Iščeš nekoga, a na koncu vidiš, da iščeš samega sebe. Vsak si tekst lahko predstavlja po svoje in se mogoče najde v njem,« pojasni avtor besedila in hkrati prizna, da jim veliko pomeni, da rastejo kot bend in se od drug drugega učijo, hkrati pa srkajo nasvete in izkušnje ljudi okoli njih. In kar je še kako pomembno, pri vsem tem se tudi zabavajo. Sicer pa želijo fantje iz zasedbe Ember izdati še kak singel, v dveh letih pa tudi album.

»Dolgoročno pa želimo, da bi skupaj delovali še veliko let in uživali kot ekipa. Pa tudi večjih koncertov v dvoranah si želimo in mogoče bi nastopili tudi v tujini,« Davor razkrije svoje sanje in sanje svojih prijateljev. In emberji bodo držali pesti tudi za letošnje zmagovalce EME: »LPS bendu želimo in privoščimo uspešen nastop na letošnji Evroviziji. S svojo zmago na Emi dajejo inspiracijo tudi drugim slovenskim mladim glasbenim ustvarjalcem, da vztrajajo pri ustvarjanju glasbe. Veseli smo, da se mladi slovenski ustvarjalci pokažejo tudi na mednarodni ravni, saj bo to prispevalo k prepoznavnosti slovenske glasbe.«