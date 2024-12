Paul in Ringo skupaj na odru

Na zaključnem koncertu njegove zadnje turneje se je Paulu McCartneyju na odru londonske O2 Arene pridružil tudi Ringo Starr. Nekdanji bobnar kultne skupine The Beatles ni bil edina zvezda, ki jo je prav tako nekdanji član Beatlesov McCartney pripeljal na oder. Nastop obeh še živečih članov skupine The Beatles na istem odru je eden od njunih redkih skupnih nastopov.

»Nocoj je odličen večer, odličen šov,« je dejal 84-letni Starr, ko se je na odru pridružil nekdanjemu kolegu iz skupine. Kmalu zatem je sedel za bobne in zaigral znani pesmi Beatlov Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band in Helter Skelter. Po nastopu se je Starr poslovil z besedami: »Zdaj grem, preživel sem super noč in vse vas imam rad.«

Legendarni Beatli leta 1964 v New Yorku: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney in George Harrison FOTO: AFP

The Beatles so se razšli leta 1970. Po atentatu na Johna Lennona leta 1980 in smrti Georgea Harrisona leta 2001 sta McCartney in Ringo Starr edina živa od nekdanje legendarne četverice in ju je le redko videti skupaj na odru.

Starr pa ni bil edini vidnejši gost londonskega koncerta, McCartney je med drugim nastopil z Ronniejem Woodom, 77-letnim kitaristom Rolling Stonesov, še ene legendarne skupine. Nastopila sta s pesmijo Beatlov Get Back. Ob tem je Wood prvič po 50 letih zaigral na svojo originalno bas kitaro Höfner 500/1, ki so mu jo sicer ukradli leta 1972. Pri pesmi Wonderful Christmastime se je McCartneyju na odru pridružil otroški zbor, s čimer je koncert v četrtek zvečer dobil nekaj prazničnega vzdušja.

Dvainosemdesetletni Paul McCartney je imel v Londonu zadnji koncert v okviru svoje turneje Got Back Tour, ki ga je popeljala še v Južno Ameriko, Francijo in Španijo.