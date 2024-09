Oprah preprečila objavo dokumentarca o sebi

Slovita kraljica pogovornih oddaj, ki je bila več let zapovrstjo oklicana za najbolj vplivno osebo na svetu, naj ne bi dovolila izida dokumentarca o svojem življenju. Zato da Apple TV+ ne bi objavil filma o njenem življenju, naj bi 70-letnica celo segla precej globoko v žep. Projekt, ki so ga napovedali že januarja 2021, tako za zdaj ostaja daleč od oči radovednih gledalcev.

Režiser naj bi bil Kevin Macdonald, ki se je podpisal tudi pod dokumentarni film o Whitney Houston. Producentka naj bi bila dolgoletna producentka The Oprah Winfrey Showa Lisa Erspamer.

Potrebno dovoljenje

Od najave dokumentarca o filmu ni bilo znanih več nobenih podrobnosti, razlog pa naj bi bil, da sta se režiser in zvezda filma sprla. »Kevin je posnel film, vendar Oprah ni bil všeč,« pravi neimenovani vir. Leta 2022 se je odločila vrniti honorar in odkupiti pravice za film, je postalo znano v tem tednu. Tako ga zdaj, brez njenega dovoljenja, ne bo mogel predvajati nihče. Razlog za to naj bi bilo to, da režiser filma ni hotel spremeniti tako, da bi ugajal glavni zvezdi.

»Ko se je pogodba z Apple TV+ iztekla, je gospa Winfrey odkupila pravice za svojo dokumentarno serijo in se odločila, da dokumentarec začasno zadrži. Gospa Winfrey verjame, da sta Lisa Erspamer in Kevin Macdonald neverjetno nadarjena ustvarjalca filmov, in je hvaležna za čas in energijo, ki sta ju vložila v projekt,« je takrat povedal njen predstavnik za stike z javnostmi.

Režiser Kevin Macdonald naj bi režiral dokumentarec. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

Drug vir, povezan z Winfreyjevo, je vztrajal, da Macdonald ni zavrnil sprememb, kot so nekateri trdili, temveč si je preprosto premislila. Spet neki drugi vir je dejal, da je verjela, da ni pravi čas za dokumentarec, in odkupila pravice, kar je redka poteza. Takšen odkup namreč običajno stane več milijonov evrov. Macdonald se še ni javno odzval na vprašanja o dokumentarcu ali njegovi zaustavitvi.

Izšla biografija Oprah

Je pa letos, ob Oprahini okrogli obletnici, izšla biografija Oprah izpod prstov avtorice Kitty Kelley. Knjiga med drugim navaja, da naj bi lagala o tem, da so jo v otroštvu zlorabljali. O tem, da pretirava tako o tem, da je bila v otroštvu revna, kot tudi o zlorabah, je pred leti spregovorila tudi njena polsestra. »To počne zato, da bi se ljudem smilila in bi jo imeli raje, posledično bi imela več občinstva,« je razlagala leta 2003 zaradi prevelikega odmerka preminula Patricia Lloyd.

To počne zato, da bi se ljudem smilila in bi jo imeli raje.

Ob tej isti priložnosti je pripovedovala še, da Oprah nikoli ni govorila o svojem otroku. Ta je bil in ostal velika družinska skrivnost, o kateri se ni govorilo niti znotraj družine. Dodala je, da zgodbe o spolnih zlorabah v mladosti, o katerih pripoveduje Oprah, niso resnične. »Nihče v družini ne verjame temu, kar govori, je pa zdaj, ko je premožna in vplivna, bolje vse zamolčati. Preprosto napihuje, pretirava, da ne rečem, da si izmišljuje,« je dejala tudi sorodnica Katharine Esters.

Oprah se je rodila v Kosciuskou v Misisipiju. Otroštvo z mamo samohranilko je bilo po njenih trditvah travmatično, po lastnih besedah je bila od devetega leta žrtev spolne zlorabe. Pri štirinajstih je zanosila. Otrok je umrl kot novorojenček, kmalu po tem je šla živet v Tennessee k človeku, ki ga je imela za očeta.