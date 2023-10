Nova polka je nastala v zamejstvu (VIDEO)

Slovence doma, v zamejstvu in po svetu že od nekdaj povezuje slovenska glasba, ki je del tradicije in pomembno prispeva k ohranjanju naše identitete. Eni pomembnejših glasnikov lepot naše Slovenije skozi čudovite melodije in besedila so bili prav Ansambel bratov Avsenik. To zgodbo z vso odgovornostjo in spoštovanjem s svojim ansamblom nadaljuje vnuk Slavka Avsenika Sašo, ki je poleg glasbenega talenta podedoval srčen odnos do Slovenije in zavedanje, da slovenska srca bijejo tudi v zamejstvu in izseljenstvu.

Slavko od vnuka nikoli ni pričakoval, da bi postal glasbenik, vendar je vedno vedel, da bo v njem Avsenikova glasba našla pravo mesto. FOTO: Dejan Javornik

V Ansamblu Saša Avsenika med drugim igrata tržaška Slovenca, klarinetist Tommy Budin pa se tokrat podpisuje pod melodijo in aranžma nove pesmi Sanjajo dekleta. Skladba je v celoti nastala v zamejstvu, saj je besedilo delo Tommyjeve svakinje Kim Furlan. Videospot so člani Ansambla Saša Avsenika posneli na tržaškem Krasu.

70 let praznujejo na odrih in v tujini

Sicer pa letos mineva 70 let, odkar so zazveneli prvi toni Avsenikovih viž. Brata Avsenik sta svoje muziciranje iz domače Jožovčeve gostilne v Begunjah ponesla v svet. Sprva po bližnjih vaseh, pozneje pa na največje odre po vsej Evropi, v Severni Ameriki in Kanadi. Gostovali so v prestižni Berlinski filharmoniji, večkrat so razprodali münchensko Olympiahalle, ljubljansko Halo Tivoli, odpirali so polete v Planici, gostovali na olimpijadi v Sarajevu, prejeli mnogo nagrad za število prodanih nosilcev zvoka in bili mnogokrat odlikovani za svoje delo.

Po zaključku delovanja Ansambla bratov Avsenik so družinsko glasbeno tradicijo nadaljevali Gregor Avsenik s svojim ansamblom ter Gašperji, leta 2009 pa je Sašo Avsenik v znameniti oddaji Musikantenstadl v Passau prvič zaigral s svojimi muzikanti. Po 14 letih lahko mirno zapišemo, da Sašo upravičuje nasledstvo dedka na harmoniki.

Polni koncertne dvorane

S svojim ansamblom polni koncertne dvorane po Sloveniji in tujini, trikrat je že razprodal Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, sprejemal slovenske športne junake, pesem Ena bolha za pomoč pa trenutno kraljuje na lestvicah slovenske narodno-zabavne glasbe.

Sezona, ki je za Ansamblom Saša Avsenika, je bila rekordna. Polna prizorišča, na katerih je odmevala harmonika, deset razprodanih koncertov v sklopu 70. obletnice Avsenikove glasbe, razprodane dvorane v tujini in tuji festivali so nedvomno potrditev, da slovenska glasba združuje in ne pozna meja. Ansambel Saša Avsenika decembra čaka še pet nastopov ob velikem jubileju, prav tako za oboževalce pripravljajo velik koncert. »Več informacij izdamo kmalu,« so skrivnostni glasbeniki.