Niet v pričakovanju filma in knjige

Fantje iz legendarne slovenske punk rock skupine Niet so maja nastopili v ljubljanskih Križankah in na najboljši možni način proslavili svojo 40-letnico obstoja. Kako je bilo tam, si boste lahko jeseni ogledali tudi na TV Slovenija, saj je RTV Slovenija celoten koncert posnela, delček utripa pa lahko vidite že zdaj, saj je ob tem v izvedbi Mance Ravšelj, Aljoše Juharta, Anžeta Grma in Rožleta Kisovca, ki je poskrbel tudi za montažo, nastal tudi videospot za pesem Tema rjove skozi mesto. Stojalo s kamero je v roke dobil tudi Borut Marolt, a zelo kmalu doživel hladen tuš.

»Že po 20 do 30 sekundah se je stojalo zvilo in je kamera zlezla malo dol, tako da potem nisem niti vedel, ali snema mene ali v zrak, zato sem malo improviziral, a na koncu je bilo videti kar v redu,« je povedal Marolt. Dodal je, da takrat, ko je stal na odru, niti ni občutil vsega, kar se je dogajalo. Šele ob ogledu spota je dojel, kako so navdušili. »To je bil res prijeten občutek,« je še dejal Marolt.

Fantje tudi to poletje pridno nastopajo, pesmi pa so zbrali na dvojni vinilni plošči z naslovom Pa tako lep dan je bil 1984–2024 ter digitalnem albumu z naslovom Tema rjove skozi mesto, ki sta izšla pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija. Kmalu bosta na voljo tudi dokumentarni film in knjiga, ki jo piše priznani glasbeni novinar Zdenko Matoz. Ljubljanska glasbena punk skupina Niet je maja letos ob 40-letnici priredila veličasten spektakel v Križankah in jubilej proslavila z oboževalci na najboljši možni način. Mnogi so veseli, da so se Niet vrnili, potem ko so novembra 2016 po koncertu na Reki sporočili oboževalcem, da je napočil čas za slovo. A slovo, na veselje mnogih, ni bilo dokončno.