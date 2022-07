Nasledstvo napada emmyje

Septembra se bodo igralci okitili z najuglednejšo televizijsko nagrado: pred dnevi so napovedali nominacije za emmyje, po pričakovanjih najbolje kaže dramski seriji Nasledstvo, pod katero se podpisuje HBO.

Zgodovinski uspeh

Že večkrat nagrajena zgodba o pohlepu in bogastvu si je prislužila kar 25 nominacij, tudi v najprestižnejših igralskih kategorijah, tako se bosta za glavno moško vlogo spopadla tudi Brian Cox in Jeremy Strong, njuni tekmeci pa so Jason Bateman (Ozark), Lee Jung-jae (Igra lignja), Bob Odenkirk (Raje pokliči Saula) in Adam Scott (Severence). Nasledstvo se seveda poteguje tudi za naziv najboljše dramske serije; konkurenca ni od muh, saj mu lahko kipec odnesejo Pokličite Saula, Euphoria, Ozark, Severance, Igra lignja, Stranger Things, Nasledstvo in Yellowjackets.

Na vrhu je zgodba o pohlepu in bogastvu.

Med igralkami za najboljšo glavno vlogo tekmujejo Jodie Comer (Ubij Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Ubij Evo), Reese Witherspoon (Jutranji šov) in Zendaya (Evforija). Komična serija Ted Lasso, stvaritev platforme Apple TV+, je Nasledstvu tik za petami z 20 nominacijami, tudi za glavno moško vlogo, za kar je zaslužen soustvarjalec serije Jason Sudeiks, slavo mu bodo poskušali speljati Steve Martin in Martin Short (oba za vlogi v Only Murders in the Building), nominiranci so še Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry) in Nicholas Hoult (The Great); na ženski strani bodo tekmovale Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Negotova) in Jean Smart (Šale). Za najboljše komične serije so izbrali Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Šale, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso in What We Do In the Shadows.

Jason Sudeikis je soustvarjalec in zvezdnik komične serije Ted Lasso. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Podelili bodo tudi nagrade za najboljši televizijski film (Chip 'n'Dale: Rescue Rangers, Ray Donovan: The Movie, Reno 911!: The Hunt For QAnon, The Survivor in Zoey's Extraordinary Christmas) in kratko ali antološko serijo (Dopesick, The Dropout, Inventing Anna, Pam Tommy ter The White Lotus), igralske nominacije ob dveh kategorijah pa so združene. Med ženskami lahko na emmyja računajo Toni Collette (The Staircase), Julia Garner (Inventing Anna), Lily James (Pam Tommy), Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story), Margaret Qualley (MAID) in Amanda Seyfried (The Dropout), med moškimi pa Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven), Oscar Isaac (Scenes from a Marriage), Michael Keaton (Dopesick), Himesh Patel (Station Eleven) in Sebastian Stan (Pam Tommy).

14 nominacij si je prislužila razvpita Igra lignja.

Pretočne platforme na emmyjih kraljujejo še občutno izraziteje kakor na oskarjih, na samem vrhu pa je razvpita serija Igra lignja, ki je že napovedala tudi drugo sezono. Netflixova južnokorejska izvirna serija se je tako že zapisala v zgodovino kot prva tujejezična nadaljevanka, ki se poteguje za emmyja za dramsko serijo, ki jo je ustvaril Hwang Dong-hyuk. Nominirana je v kar 14 kategorijah, tudi za režijo, scenarij, izvirno naslovno glasbo, glavno in stransko moško vlogo (Jung-jae in Park Hae-soo) ter stransko žensko vlogo (Jung Ho-yeon) in gostujočo igralko (Lee You-mi). Že 74. podelitev emmyjev bo po dveh letih znova potekala v živo, in sicer 12. septembra, voditelja pa še niso izbrali.