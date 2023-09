Naši južni sosedje vzljubili zvok harmonik

Da se pred društvenim domom v Permanih, naselju na Hrvaškem, ki spada pod občino Matulji, ta pa v Primorsko-goransko županijo, pripravlja velika fešta, je bilo mogoče slutiti po gneči. V to malo hrvaško vas so se od blizu in daleč, tudi iz Slovenije, letos spet zgrinjali mladi in malo manj mladi. Številni s svojimi harmonikami, nekateri še z drugimi inštrumenti, še več pa je bilo tistih, ki so prišli v Permane zato, da so nekaj ur uživali ob poslušanju harmonik. Prevladovale so diatonične, a se je našla vmes tudi kakšna klavirska.

5. je bila letošnja prireditev.

Nekdanji svetovni prvak Niko Poles

Letošnja prireditev, ki se imenuje Skup armunikaši, organizatorja sta Šola harmonike Nika Polesa in glasbeni del Osnovne šole Milana Brozoviča v Kastavu, je bila že peta po vrsti. Med nastopajočimi je bilo največ mladih, pravzaprav najstnikov, ki se igranja na ta priljubljeni inštrument učijo pri našem nekdanjem svetovnem prvaku v igranju na diatonično harmoniko Niku Polesu iz Kozine. Poles, sicer harmonikar ansambla Primorski fantje, ki vodi lasten glasbeni center, že več let ta inštrument poučuje tudi v hrvaških Permanih, saj je tam veliko takih, ki imajo radi zven harmonik in so vzljubili našo narodno-zabavno glasbo. Poles meni, da ima harmonika tik ob meji s Slovenijo celo več privržencev kot tostran meje.

Nastopil je Ansambel Erazem.

»V Permanih poučujem nekaj deset učencev, kar mi je v velik užitek. A ni dovolj le želja. Da lahko harmonikarji suvereno stopijo na oder in zaigrajo kot eno, je potrebnih veliko volje, truda in trdega dela,« pravi Poles, ki je v Permanih nastopil s svojim istoimenskim orkestrom, torej Orkestrom Nika Polesa.

V vasi Permani so obiskovalci uživali ob poslušanju harmonik, prevladovale so diatonične.

Za presenečenje so poskrbeli Primorski fantje.

Sicer pa je v Permanih nastopilo kar sto harmonikarjev iz Hrvaške in Slovenije, ki so na koncu družno zaigrali Slakovo V dolini tihi ter Avsenikovo Na Robleku. Pred tem so se predstavili posamezniki, pa tudi skupine in ansambli, nekateri so sploh prvič stali pred domačo publiko. Kot gostje so nastopili člani Ansambla Erazem, za presenečenje pa so poskrbeli Primorski fantje: Ivica, Maksim, Jan in seveda Niko. Številni so si z zanimanjem ogledali, kako nastajajo harmonike, naši proizvajalci Rutar, Alpen in Munda ter Totte Midi sistem pa so vsem zainteresiranim omogočili, da so posamezne modele harmonik lahko preizkusili.