Najboljšo evropsko serijo snemali pri nas!

Norveška serija Dates in Real Life se ukvarja s sodobno tematiko: govori o mladostnikih, ki večino življenja preživijo v spletni virtualni realnosti in naletijo na številne probleme, ko se poskušajo vrniti oziroma integrirati v realno življenje. Sedemdelna serija scenarista in režiserja Jakoba Rørvika, ki so jo na norveški televiziji začeli predvajati prejšnji mesec, je bila posneta za norveško javno televizijo NRK. Servisni producent pa je slovenska produkcijska hiša Staragara: servisni producent je bil Miha Černec, izvršna producentka slovenskega dela snemanja pa Nina Robnik.

21 snemalnih dni so imeli v Sloveniji

Igrani prizori so bili med aprilom in majem lani posneti v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Izoli ter še v Opatiji na Hrvaškem. Snemanje je trajalo 21 snemalnih dni, sodelovala je 50-članska slovenska filmska ekipa, finančno pomoč je s pomočjo denarnih povračil za tuje produkcije v Sloveniji zagotovilo slovensko kulturno ministrstvo.

Aprila letos so jo premierno prikazali na enem največjih festivalov za serije Series Mania v Lillu v Franciji – tam je osvojila nagrado za najboljšo serijo v mednarodni konkurenci. Zatem je bila nagrajena na festivalu Cinema Jove v Valenciji, kjer je prejela nagrado tako glavne žirije kot tudi žirije mladih. Žetev se nadaljuje: Dates in Real Life je zdaj dobila še prestižno Prix Europa za najboljšo evropsko TV-serijo. Nagrado so prejeli v petek na festivalu Prix Europa v Berlinu.

»Izjemna novica je prišla ravno v času, ko s produkcijsko hišo iz Norveške snujemo nov film, z norveško televizijo pa novo serijo,« je novico o še eni nagradi pospremil producent Černec, ki ni pozabil na sodelujoče: »Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil izjemni slovenski ekipi, ki je v vseh segmentih produkcije svoje delo opravila na najvišji ravni. Verjamemo, da bo serija kmalu na slovenskih televizijah.«