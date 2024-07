Nace Junkar prejel posebni priznanji

Pevec Nace Junkar še sam težko verjame, da je na slovenski glasbeni sceni dejaven že okroglih petdeset let. Od izida njegove prve male gramofonske plošče mineva 40 let in ves ta čas je snemal za založbo Helidon. Glasbena založba Obzorje Maribor, h kateri sodi Helidon, mu je nedavno podelila posebni priznanji. Eno za 40 let uspešnega sodelovanja, drugo pa za abrahama oziroma 50 let delovanja na glasbeni sceni. Kot so na kratko opisali prejemnika na podelitvi, gre za »pevca s kleno štimo, ki se lahko v hipu prelevi iz nežnega mediteranskega v opernega pevca«. »Nace s svojimi kvalitetnimi nastopi v vseh teh letih pomembno vpliva na razvoj in potek slovenskega glasbenega okolja, kar dokazuje kar lepo število nagrad na raznih festivalih, popevkah in podobnih prireditvah,« so poudarili. Priznanje sta mu podelili direktorica Založbe Obzorja Maribor Nevenka Richter Peče in Renata Lukman, urednica glasbenega založništva Helidon. »Zelo sem počaščen zaradi priznanj, saj tovrstnih ne podeljujejo prav pogosto. Vsekakor pa sta tudi dodatna spodbuda, da bom prepeval in snemal še naprej,« je povedal nagrajenec.