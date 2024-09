Na koncu so skupaj zapeli Slakovo (FOTO)

Večer pod Tratarjevo lipo, ki je vedno navdušil obiskovalce, so morali zaradi slabega vremena prestaviti izpred Tratarjeve domačije v dvorano v Adergasu.

Skeč Davida Puškariča in Irene Grilc

Člani KUD Pod lipo Adergas so tako minuli konec tedna pripravili tradicionalno prireditev, ki jo je obiskal tudi velesovski župnik Slavko Kalan. Predstavila se je citrarka Janja Petrič, s plesi je navdušilo kulturno društvo Folklora Cerklje, ki ga vodi Irena Naglič, za glasbeno spremljavo sta poskrbela harmonikar Žan Sirc in klarinetist Matija Koritnik. Spomnili so se tudi pokojnega prof. Martina Kadivca, ki je umrl pred dvema mesecema, štiri njegove pesmi sta recitirala Monika Ribnikar in Franci Sirc. Z ubranim petjem pa se je predstavil Ženski pevski zbor KUD Oton Zupančič Sora pri Medvodah. V tej sestavi prepevajo že leto in pol, sicer pa je zborovsko petje pri njih doma že več kot 70 let. Članice so pripravile več samostojnih nastopov v Sori in tudi gostovanj. V društvu so ponosni tudi na folklorno in dramsko skupino ter orgličarje. S skečem, ki ga je napisala Angelca Maček, sta občinstvo prepričala člana KUD Pod lipo Adergas David Puškarič in Irena Grilc.

Pevke iz Sore pri Medvodah so z nastopom navdušile polno dvorano.

Prireditev je povezovala Mačkova, ki je pripravila tudi scenarij za uspešno prireditev. Ob koncu prireditve so vsi nastopajoči in obiskovalci v dvorani skupaj zapeli Slakovo pesem V dolini tihi. Po prireditvi so vsem nastopajočim in obiskovalcem ponudili dobrote iz krušne peči in sokove, ki sta jih pripravila Ciril in Jeli Grilc s Tratarjeve domačije. Janez Kuhar