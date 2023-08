Modrijani v življenjski formi: imajo kar tri nove (VIDEO)

Blaž in Rok Švab ter Peter in Franjo Oset, ki so povezani tudi družinsko, so uspešno glasbeno zgodbo kot štiričlanska zasedba začeli pisati pred 23 leti. Pred petimi leti se jim je na odru pridružil še peti član Sergije Lugovski, prav tako izjemen pevec, s katerim nadaljujejo začrtano glasbeno pot. Tudi to poletje so Modrijani povsem razprodani in kraljujejo predvsem na gasilskih veselicah. Kot smo poročali nedavno, so za Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica igrali dvajseto leto zapored in gasilcem zato letošnjo veselico odigrali brezplačno.

Čeprav so na odru vsak vikend, pa fantje najdejo čas tudi za snemanje novih viž. Minuli teden so z velikim navdušenjem poslušalcem predstavili kar tri nove polke, ki so jih prej seveda pridno vadili in zanje posneli tudi videospote. Tri. Vse tri pesmi in vse tri videospote so posneli v pičlih 48 urah, zato niti časa za spanje ni bilo. Gre za polke z nagajivimi naslovi: Rada da, Trmoglavka in S tabo res rad.

»Vsi trije videospoti so povezani v eno zgodbo, kar naredi projekt še bolj zabaven. Pesmi smo posneli v studiu odličnega producenta Tadeja Miheliča, videospote pa je posnela odlična ekipa Petra Kleve. Avtorja pesmi Rada da sta Rok Švab in Jože Galič, avtor pesmi Trmoglavka je Jože Umek, nekdanji vandrovec, odličen avtor in glasbenik, s katerim smo sodelovali prvič in upamo, da ne zadnjič. Še posebno pa smo ponosni, da je avtor pesmi S tabo res rad naš Peter Oset,« pove frontman Modrijanov Blaž Švab. Videospote za vse tri polke so posneli v Kortah, na slovenski Obali, kjer je čudovita Villa Carolina. Z njimi so žurirali tudi številni prijatelji, glavno vlogo v vseh treh pa je odigrala čudovita Petra Papić iz Metlike. Sodeloval je tudi ata modrijan, Blažev oče Peter Švab.

Prihajajo nove

Polka Trmoglavka je nastala po čudoviti resnični zgodbi, ko je glavni pevec Sergije prelepo natakarico prosil, ali bi šla z njim plesat, pa je ostala trmasta. V polki S tabo res rad poje Blaž o tem, da ni verjel, da bo kdaj srečal dekle in da ga bo zadela Amorjeva puščica. A ga je zadela, in to z neba. V tretji polki Rada da ima glavno vlogo vokalist Rok, ki poje o modrooki črnolaski hollywoodske postave, na kateri je vse popolno, to lepo dekle pa je tudi ponos in okras domače gostilne, pri kateri si gostje radi naročijo kozarec sladkega vinca …

A to menda ni vse za to poletje, saj so Modrijani v nizkem startu. V prihodnjih dneh bodo spet odšli v glasbeni studio in posneli še nekaj novih pesmi.

Rok Švab ima glavno besedo v polki Rada da, ki so jo posvetili vsem prijaznim in prikupnim točajkam. FOTOGRAFIJE: Rok Breznik

Blaž Švab je bil prepričan, da ga ne more zadeti Amorjeva puščica, a se je motil, poje v polki S tabo res rad.