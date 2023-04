Mega franšiza: prihajajo še trije filmi Vojne zvezd

George Lucas nas je v oddaljene svetove neznanih galaksij in zunajzemeljskega življenja Vojne zvezd prvič popeljal leta 1977 in z njim zanetil pravo filmsko revolucijo. Film, od katerega si ni obetal veliko, pravzaprav je pričakoval polom, je namreč na stežaj odprl vrata znanstveni fantastiki ter bil hkrati temeljni kamen mega franšizi z milijoni oboževalci in milijardnimi dobički.

Prvi trilogiji je sledila druga in nato tretja, vzporedno so nastajali spin-offi in televizijske serije. A čeprav so v kinematografih v slabega pol stoletja predvajali že 12 filmov, zadnjega leta 2019, se zgodbe, ki se rojevajo onkraj našega planeta, še niso izpele. Oboževalci Vojne zvezd bodo že kmalu spet prišli na svoj račun – s trojnim odmerkom.

Zadnji iz franšize je v kina prišel leta 2019.

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja pred štirimi leti je bilo še sklepno dejanje zadnje izmed vesoljskih trilogij ter je sledilo filmoma Sila se prebuja in Poslednji Jedi. A očitno s tem še nismo prišli do konca epskega popotovanja po oddaljenih galaksijah, saj nas bo novi iz filmske serije ponesel še 15 let v prihodnost.

»Vedno so me zanimale poti, ki jih morajo prehoditi junaki, in dejstvo je, da svet potrebuje več junakov,« je dejala režiserka Sharmeen Obaid-Chinoy, ki bo vihtela taktirko v zgodbi o vzponu Rey, ki smo jo v zadnji trilogiji v podobi Daisy Ridley spoznali kot »novo, žensko različico Luka Skywalkerja«. A v prihajajočem filmu bo Rey že jedijevska mojstrica, ki bo gradila nov svetovni red.

Poleg tega se bo kmalu začela produkcija še dveh drugih filmskih zgodb iz svetov Vojne zvezd. Po besedah Kathleen Kennedy, predsednice produkcijske hiše Lucasfilm, se bo eden vrnil daleč nazaj ter povedal zgodbo prvega jedija, ki v času kaosa in zatiranja izkoristi osvobodilno moč Sile. Tu bo režijsko taktirko prevzel James Mangold, ki se je podpisal pod uspešnico Wolverine in prihajajočega Indiano Jonesa. Dave Filoni, ki je soustvaril serijo The Mandalorian, serijo o medgalaktičnem lovcu na glave, ki je na begu z malim Jodo, pa bo načeloval tretjemu novemu filmu Vojne zvezd, v središču katerega bo vse bolj srdita vojna med Galaktičnim imperijem in Novo republiko.

1977. je v kina prišel film Vojna zvezd.

Ob treh novih filmih, ki bo vsak umeščen drugam na časovnico, prihaja tudi nov odmerek serij iz znanstvenofantastičnega univerzuma mega franšize. Med temi tudi druga sezona serije Andor, ki je s prvo sezono prišla na pretočne platforme lansko jesen, ter nova serija Ashoka, ki je spin-off Mandaloriana.