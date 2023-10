Maja je vsestranska umetnica

»SI DOVOLIŠ in si upaš priznati, da se v tebi skriva otroško bitje, ki je ranljivo in zaznamovano z vzorci ranega otroštva? Ga sploh še prepoznaš? Ga slišiš, kadar kriči in terja? Ga čutiš, ko le nemo opazuje in v nemoči želi tolažbe in objema? Mu dovoliš sanje o sreči in pogumu, da dozori in odraste? Znaš obstati, da bi šel lahko naprej? Ne veš, kako? Le tako, da presežeš svoje izgovore in začutiš, da je čas, da si neizprosno iskren do sebe. Ko si priznaš lastne želje. Ko si upaš, tudi če je vsega preveč in je pretežko. Ko slediš le sebi in ne čakaš več na dovoljenje. Ko se soočiš s sencami, zarisanimi od malega, in se ne prepuščaš njihovi sivini. Ko prevzameš odgovornost za svoj iskreni nasmeh in srečo. Ko dopustiš in odpustiš. Ko ljubiš dovolj, da lahko spustiš. Tam nekje …,« opiše delček svoje nove skladbe, že druge, ki jo je izdala v tem letu, pevka iz Kostela Maja Mišmaš, sicer širši javnosti bolj znana kot pevka tamburaške skupine Dupljak, ki pa je trenutno v mirovanju. Maja se je ustvarjanja avtorskih skladb lotila pred štirimi leti. Leta 2021 je izdala svojo prvo Mavrični planet, leto pozneje pa skladbo Ko stopam. Letos spomladi je na radijske postaje poslala tretjo z naslovom Ostani vedno ti, tokrat pa predstavlja četrto z naslovom Tam nekje. »V njej se glasba, prelita v pop rock, prepleta z ekspresijo osebnih občutij, s pridihom naravnih lepot kraja in njegove etno duše, moje ustvarjalne poti,« pravi Maja, ki je tudi soavtorica glasbe. Slednjo sta ustvarila s priznanim glasbenikom Andražem Hribarjem, ki je tudi avtor aranžmaja, za videoprodukcijo pa je poskrbel Marko Duplišak. Sicer pa je Maja, ki je pred korono poučevala v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, zdaj predvsem vsestranska umetnica. »Sem tudi človek narave,« zase pravi Maja, ki se je nedavno proslavila z ročno izdelano kremo za obraz iz smilja, čebeljega voska, kokosovega, mandljevega, karitejevega in kakavovega masla, mandljevega olja, lanolina, olja jojobe, sivke in drugih naravnih sestavin.

