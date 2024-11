Liam Gallagher draži oboževalce

Čeprav skupina Oasis še ni uradno potrdila izida novega albuma, je 52-letni Liam Gallagher zadnjih nekaj mesecev na omrežju x neprestano dražil oboževalce. Septembra, ko je denimo eden izmed oboževalcev vprašal, »ali je res, da bodo Oasis imeli nov album«, je odgovoril: »Ja, je že končan.«

Priznal je, da je bil navdušen nad glasbo, ki jo je napisal njegov starejši brat Noel. Zatem je še nekajkrat med vrsticami povedal, da Oasis snemajo novo glasbo, skladbe pa da so ga sezule.

V zakup je sicer treba vzeti dejstvo, da si mlajši izmed bratov Gallagher na spletu rad privošči oboževalce, njegove izjave pa so daleč od uradne potrditve kakršnega koli albuma. Po drugi strani ne bi bilo prvič, da Liamu tako pomembna novica predčasno uide na družbenih omrežjih. V preteklosti se je razpisal denimo o fotografiranju z bratom, 57-letnim Noelom, še preden so Oasis uradno napovedali vrnitev na odre, prav tako je namignil, da bo skupina odigrala nekaj velikih koncertov v Manchestru, preden je bilo kar koli uradno objavljeno.

Nastanku, razpadu in napovedani vrnitvi zasedbe Oasis so botrovali odnosi med bratoma Noelom in Liamom Gallagherjem. Foto: Phil Noble/Reuters

Nazadnje je Liam oboževalce podražil z objavo, da bosta Richard Ashcroft in indie rock zasedba Cast ogrevala publiko pred njihovimi koncerti, tudi to je pozneje postala uradna novica.

Spomnimo, da so nastanku, razpadu in napovedani vrnitvi Oasis botrovali odnosi med bratoma Noelom in Liamom Gallagherjem, gonilne osi nekoč vodilne britpop skupine, ki se po petnajstih letih vrača na sceno v poletju 2025.

2009. leta je britanska skupina razpadla.

Po napovedi vrnitve se je aprila pojavil tudi komentar, v katerem je Liam namignil, da bodo Oasis novembra posneli nov album, Noela pa so v tem času opazili v snemalnem studiu. Liam je v začetku tega leta javno objavil, da bo opustil idejo o akustičnem albumu in se posvetil nekoliko bolj izzivalni rockovski plošči.

V svet slave sta jih izstrelili uspešnici Wonderwall in Don't Look Back In Anger. Foto: Paul Yeung/Reuters

Britanska skupina Oasis, ki je nastala leta 1991 v Manchestru in zaslovela z uspešnicami, kot sta Wonderwall in Don't Look Back In Anger, je leta 2009 razpadla zaradi velikega prepira med bratoma v zaodrju v francoskem glavnem mestu. Že prej sta sicer javnost razburjala z odkritimi prepiri, takrat pa so dosegli vrhunec. Na festivalu Rock en Seine je Liam celo razbil eno od Noelovih kitar.

Brata od razhoda nista nastopila skupaj, še vedno pa sta v razprodanih dvoranah ločeno redno igrala uspešnice Oasis. Do zdaj sta v javnosti večinoma komunicirala tako, da sta drug drugega zmerjala na družbenih omrežjih. Pri številnih oboževalcih je tako ugasnilo upanje, da bodo člani benda še kdaj skupaj stopili na oder. Kot rečeno, so se pred kratkim pojavile govorice o združitvi in turneji leta 2025.