Legendarni Plavi orkestar spet v izvirni zasedbi

Sarajevska pop rock skupina Plavi orkestar se je po 35 letih sestala v izvirni postavi in bo 21. marca prihodnje leto nastopila v ljubljanskih Stožicah. Edini koncert v Sloveniji bo potekal ob 40-letnici izdaje prvenca Soldatski bal, ki velja za enega najbolje prodajanih albumov v nekdanji Jugoslaviji.

Na prvi pomladni dan bodo v Stožicah tako nastopili frontman Saša Lošić - Loša, Admir in Samir Ćeremida na bobnih in bas kitari ter kitarist Mladen Pavičić - Pava. V tej zasedbi so bili sredi 80. let ena največjih najstniških atrakcij v Jugoslaviji.

Množična histerija

Tako kot večina mladih glasbenikov so tudi plavci nabirali izkušnje v različnih zasedbah, preden so se zbrali v omenjeni postavi. Kot Plavi orkestar so najprej nastopali kot predskupina znanih skupin, kot sta Riblja čorba ter Leb i Sol, nato pa leta 1985 pri založbi Jugoton izdali prvi album Soldatski bal. Ustvarili so uspešnice Suada, Bolje biti pijan nego star in Goodbye Teens, ki so priljubljene še dandanes.

Soldatski bal je bil eden najbolje prodajanih albumov v bivši skupni državi. Takrat je bila skupina izjemno priljubljena, novinarji so pisali o fenomenu Plavega orkestra kot o zadnji množični histeriji v Jugoslaviji, tuji mediji pa so jih imenovali vzhodnoevropski Beatli za železno zaveso.

Soldatski bal je bil eden najbolje prodajanih albumov v nekdanji Jugoslaviji. FOTO: Discogs/jugoton

Leta 1985 so nastopili tudi na ljubljanskem festivalu Novi rock in objavili še nekaj albumov, dokler jih ni vojna v BiH razselila na različne konce: frontmana Lošo je zaneslo v Ljubljano, kjer se je še naprej ukvarjal z glasbo. Med drugim je podpisal glasbo za film Outsider Andreja Košaka ter pesem Zbudi se, s katero je leta 1997 igralka Tanja Ribič zastopala Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije.

V Stožicah so že bili, a ne v originalni postavi. FOTO: Jure Eržen

Tukaj je gora čustev, ki se bodo izlila na ljubljanskem odru.

Preživeli so vse

Člani zasedbe se edinega koncerta v Sloveniji veselijo. Loša je ob tem povedal, da so bili priče tistega časa, zato se mu včasih zdi, da so zmagali v bitki z njim: »Zamenjali so se države, sistemi, mesta, nosilci zvoka, razdelila nas je vojna, živeli smo na štirih straneh sveta, doživeli smo uspehe, vendar tudi občutili poraze, utrujenost in obup ... In vse to smo preživeli.«

Norišnica v Beogradu leta 1985 pred napovedanim podpisovanjem plošče Soldatski bal. Zaradi prave histerije je skupina kmalu pobegnila z lokacije. FOTO: Kamenko Pajić/City Records/facebook

Pava pa je ocenil, da bo vzdušje na koncertu veselo, a tudi nostalgično. »Na odru smo doživeli tisto, česar si nisem mogel niti predstavljati, kaj šele želeti, in na kar nihče ni bil pripravljen. Tukaj je gora čustev, ki se bodo izlila na ljubljanskem odru,« je napovedal.