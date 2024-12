Legendarni bobnar nič več na odrih

Pred dobrim tednom je legendarni bobnar britanske heavy metal skupine Iron Maiden Nicko McBrain napovedal umik s koncertnih odrov in na stadionu Allianz Parque v São Paulu v Braziliji odigral svoj zadnji koncert s skupino, v kateri je po bobnih udrihal celih 42 let.

»Po dolgem premisleku, tako z žalostjo kot z veseljem, oznanjam svojo odločitev, da stopim korak nazaj od življenjskega sloga obsežnih turnej,« je McBrain sporočil na spletni strani Iron Maiden. »Skupini želim veliko uspeha še naprej.«

Nicko McBrain na svojem dolgoletnem delovnem mestu FOTO: adels/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Štiri železna desetletja

Zdaj 72-letni Nicko (rojen kot Michael Henry McBrain), ki se je Iron Maiden pridružil leta 1982 in zamenjal dotedanjega bobnarja Cliva Burra, je bil sestavni del zvoka ikonične skupine, ki je sooblikovala t. i. novi val britanskega heavy metala. Bobnal je na vseh albumih od plošče Piece of Mind leta 1983 naprej. »Kaj naj rečem? Turneje z Maidni zadnjih 42 let so bile neverjetno potovanje! Zaradi moje zveste baze oboževalcev je bilo vse skupaj vredno. Rad vas imam!« je zapisal McBrain. »Z velikim navdušenjem in velikim upanjem zrem v prihodnost! Kmalu se vidimo, naj vas vse blagoslovi Bog in seveda 'Up the Irons!',« je še sporočil oboževalcem.

Medtem ko se odmika od koncertnih odrov, pa McBrain ostaja tesno povezan s skupino. Potrdil je, da bo še naprej sodeloval pri »različnih projektih« z Iron Maiden, hkrati pa se bo osredotočil na osebne podvige in svoje obstoječe posle. McBrainova odločitev je prišla po zdravstvenih težavah v zadnjih letih, vključno z možgansko kapjo leta 2023, ki ga je pustila delno paraliziranega. Po obsežni rehabilitaciji se je vrnil na odre z Iron Maiden za njihovo zdaj že sklenjeno svetovno turnejo.

Iron Maiden v ljubljanskih Stožicah, kjer so 28. maja lani odprli svetovno turnejo The Future Past. FOTO: Staš Ivanc

Minula svetovna turneja je bila kajpak razprodana. FOTO: Staš Ivanc

Globoko hvaležni

Skupina Iron Maiden je izrazila globoko hvaležnost za McBrainov izjemni prispevek. »Hvala, ker si bil neustavljiva sila za bobnarskim setom za Maidne že 42 let, naš prijatelj pa še dlje. Neizmerno te bomo pogrešali!« so preostali člani zapisali v izjavi za javnost.

Iron Maiden so omenili tudi svojo dolgoletno vez z Brazilijo, do katere čutijo še posebno naklonjenost od svojega legendarnega nastopa na festivalu Rock in Rio leta 1985. »Končati turnejo pred 90.000 oboževalci v São Paulu je prav poetično,« so zapisali. Koncert v São Paulu je bil tudi zadnji nastop velike svetovne turneje Iron Maiden The Future Past Tour, ki se je začela 28. maja lani v Ljubljani. Ob 50-letnici obstoja se bodo na odre vrnili leta 2025 s svetovno turnejo Run for Your Lives, ki naj bi se začela maja, znan pa je tudi McBrainov naslednik. To bo Simon Dawson, ki že več kot deset let bobna v hard rock skupini basista in šefa Maidnov Steva Harrisa British Lion, ki je lani prav tako nastopila v Ljubljani.