Lara Baruca se je vrnila na glasbene odre

Lara Baruca, ena najbolj priznanih slovenskih glasbenic, se je na koncertne odre vrnila z izjemnim nastopom v Avditoriju Portorož, kjer je pred polno dvorano navdušila s svojim glasbenim talentom in očarljivo osebnostjo. Na koncertu, primerno naslovljenem Potopljena v glasbo, je občinstvo popeljala skozi vrsto čustvenih skladb iz svojega bogatega glasbenega repertoarja in ob koncu večera prejela stoječe ovacije.

Vrhunec večera je zagotovila Larina uporaba inovativne tehnologije immersive audio s 44 zvočniki, razporejenimi okoli občinstva, ki je prinesla povsem novo raven zvočne izkušnje. Zaradi tehnologije Dolby Atmos so bili poslušalci deležni edinstvenega zvoka, ki je okrepil emotivno moč njenih pesmi.

Lara je s koncertom dokazala, da je njena glasbena pot še vedno polna strasti in inovativnosti. FOTO: MARKO ALPNER

Ob 25. obletnici izida albuma Kar ne piše se je odločila pripraviti butično koncertno turnejo. FOTO: Marko Alpner

Koncert je bil vizualno obogaten z impresivno scensko podobo in lučmi, kar je dodatno pripomoglo k čarobnemu vzdušju večera. Dogodek ni bil le priložnost za Larino glasbeno izražanje, ampak je ponudil tudi sporočilo o vztrajnosti in veri v lastne sanje, ki jih pevka opeva v svoji najnovejši skladbi Nabiram zvezde. Po končanem nastopu je v preddverju Avditorija sledilo daljše pristno in navdihujoče druženje, ki je postalo stičišče različnih generacij slovenskih glasbenikov.

Tako so Laro kot avtorico in izvajalko podprli Jadran Ogrin, Drago Mislej - Mef, Anika Horvat, Kevin Koradin, DJ Valentino Kanzyani ter člani zasedbe Siddharta. Lara Baruca s tem koncertom dokazuje, da je njena glasbena pot še vedno polna strasti in inovativnosti, njen odmevni samostojni nastop pa je jasen kazalnik, da je na slovenski glasbeni sceni še vedno silno cenjena in priljubljena umetnica.