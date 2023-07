Koncert Mi2 z gosti je zažgal (FOTO)

Pred dnevi je parkirišče celjskega Citycentra napolnila glasba ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin Mi2, na velikem odru pa so se jim pridružili znani glasbeni gosti, kot so Matevž Šalehar - Hamo, Boštjan Dermol (Nude), Tine Matjašič (Alo!Stari), Manca Trampuš (Koala Voice) in Tomislav Jovanović - Tokac (Dan D).

Legendarne pesmi skupine Mi2 so glasbeni prijatelji začinili z lastnimi interpretacijami in navdušili množico obiskovalcev vseh generacij. »Za nami je še en nepozaben glasbeni dogodek. Ponosni smo, ker smo pokazali, da znamo in zmoremo pripraviti prav posebno glasbeno zgodbo, ki se bo za vedno vtisnila v spomin vsem glasbenim navdušencem,« je po koncertu povedala Nena Horvat, vodja marketinga v Citycentru Celje, in dodala: »A dobre zgodbe ni brez junakinj in junakov. Prepričana sem, da si je prav vsak od številnih obiskovalcev izbral svojega.«

Občinstvo je navdušil Matevž Šalehar – Hamo. FOTO: arhiv CITYCENTER

Zbrano množico sta še pred koncertom Mi2 dobra ogreli predskupini, zmagovalni skupini natečaja Cityband 2023, na katerem so že trinajsto leto ponudili možnost, da se predstavijo, mladim, neuveljavljenim in obetavnim ustvarjalcem vseh zvrsti popularne glasbe. Na velikem odru so tako nastopili zmagovalci po mnenju poslušalcev, skupina Slow Monkeys, in zmagovalci po izboru strokovne komisije, skupina Dva ponoči. Slednjo je izbrala tričlanska komisija, v kateri so bili Tone Kregar, Rok Drobež in Manca Trampuš.