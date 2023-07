Joker Out navdušili velikega glasbenega zvezdnika!

Da je naša skupina Joker Out izjemno priljubljena po vsej Evropi, ni nobenih dvomov več. Naši mladi glasbeniki so namreč že pred Evrovizijo na turneji dokazali, da imajo veliko množico oboževalcev, kamor koli pridejo, in tako je bilo tudi tokrat, ko so se fantje mudili na turneji po Veliki Britaniji. Manchester, Liverpool, Glasgow, London so bila mesta, ki so jih člani ene najbolj vročih zasedb obiskali, tam nastopili in navdušili oboževalce.

Tudi v Manchestru je bilo vzdušje odlično.

Zadnji med koncerti, ki se je odvil v londonski dvorani Electric Ballroom, je bil še toliko bolj nabit s čustvi, naši zvezdniki pa so priznali, da tega nastopa ne bodo pozabili do konca svojih življenj. Tudi zato, ker je med občinstvom stal veliki glasbeni zvezdnik, škotski pevec Lewis Capaldi, znan po svojih čudovitih baladah, ki so v zadnjih nekaj letih osvojile svetovne glasbene lestvice. Izvedeli smo, da je zvezdnik, o katerem je letos na Netflixu izšel dokumentarni film, v katerem je iskreno spregovoril o spopadanju z boleznijo tikov, tourettovim sindromom, naše mlade glasbenike z velikim užitkom poslušal, jih pohvalil in se po koncu nastopa družil z njimi.

Londonskega koncerta se je udeležila tudi pevka in voditeljica Ana Praznik, ki se je na instagramu pohvalila, da je spoznala simpatičnega Škota.