Johnny Depp drugič na režiserskem stolčku

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp na Madžarskem snema svoj najnovejši film Modi o italijanskem umetniku, slikarju in kiparju Amadeu Modiglianiju (1884–1920). V igralski zasedbi je po novem italijanska igralka Luisa Ranieri, ki je zaigrala v filmu Paola Sorrentina Bila je božja roka, v filmu pa bo imel vlogo tudi Al Pacino, poroča ameriška filmska revija Variety.

Pijan in suh

Italijanska igralka v filmu nastopa z italijanskim kolegom Riccardom Scamarciem, ki upodablja razvpitega slikarja in kiparja, ki je ustvarjal predvsem v Franciji, kjer je zaslovel s prelomnim modernim slogom portretov in aktov, ki so jih zaznamovali podolgovati obrazi, vratovi in telesa. Ranierjeva igra Rosalie, lastnico italijanske kavarne v Parizu, ki je bila ena od Modiglianijevih modelov. Hkrati naj bi ves čas skrbela za umetnika, ko je bil pijan ali povsem brez denarja.

Luisa Ranieri bo odigrala enega od kiparjevih modelov in njegovo podpornico. FOTO: Tony Gentile, Reuters

Pacino bo nastopil v vlogi mednarodnega zbiratelja umetnin Mauricea Gangnata. FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Alu Pacinu je Depp dodelil vlogo mednarodnega zbiratelja umetnin Mauricea Gangnata. V britansko-italijansko-madžarski koprodukciji igrajo še Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Benjamin Lavernhe in Sally Phillips. Modi je Deppov drugi režijski celovečerec. Prvega, neovestern z naslovom Pogumni (The Brave), v katerem je nastopil tudi legendarni Marlon Brando, je režiral leta 1997, zanj je napisal tudi scenarij. Tokrat je scenarij prepustil Jerzyju in Mary Kromolowski, ki sta zgodbo priredila po igri Modigliani Dennisa McIntyra.

Modiglianija bo upodobil italijanski igralec Riccardo Scamarcio. FOTO: Roberto Vicario/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Amadeo Modigliani danes velja za enega najpomembnejših umetnikov zgodnjega 20. stoletja.

Kaotični Modigliani

Film opisuje kaotična dneva v Modiglianijevem življenju. Modi, kakor so ga klicali prijatelji, živi v Parizu in je na begu pred policijo. Želi si končati umetniško kariero in zapustiti mesto, a mu tega prijatelji ne dovolijo. Modigliani gre po nasvet k poljskemu trgovcu z umetninami in prijatelju Leopoldu Zborowskemu, ki ga igra Stephen Graham, kaotična zgodba pa doseže vrhunec, ko spozna zbiratelja, ki bi mu utegnil spremeniti življenje.

Depp znova režira. FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

Amadeo Modigliani, ki danes velja za enega najpomembnejših umetnikov zgodnjega 20. stoletja, se je rodil v judovski družini v Livornu na severu Italije. Leta 1906 se je nastanil v Parizu, najprej na Montmartru in nato na Montparnassu, kjer je spoznal vrsto umetnikov, med njimi Pabla Picassa in Constantina Brâncușija. Modiglianijevo življenje je bilo zaznamovano z alkoholom in narkotiki ter finančnimi težavami, njegovo ustvarjanje pa ni bilo dobro sprejeto; zaslovel je šele po smrti. Umrl je v Parizu leta 1920, star 35 let, zaradi tuberkuloznega meningitisa.