Jo bo Jan Plestenjak popeljal do sanj?

Eva se želi izkazati. FOTO: MIRO MAJCEN

Pevka in radijska voditeljicaima pri 25 letih za seboj že nekaj glasbene kilometrine. Če omenimo le nekaj mejnikov – pri rosnih šestnajstih je zmagala na Misiji Evroviziji, zmagala je na festivalu Slovenska popevka, tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas je pokazala, da lahko imitira tako raperja kot narodno-zabavno pevko. A v zbirki ji manjka ena, ki ji ne da miru.To je zmaga na Melodijah morja in sonca. To bi ji enkrat že skoraj uspelo, in tako je osvojila drugo mesto. Zdaj si želi, da bi si končno pripela zmago na najbolj elitnem slovenskem glasbenem festivalu. »To prireditev spremljam že od otroštva, res bi mi veliko pomenilo,« pravi o festivalskih sanjah.Letošnje poletje je sicer polno zasedena in jo med drugim lahko vidimo v koncertni komediji Špas teatra Mala terasa, a so te dni vse njene misli in energija usmerjene na portoroški festival. Odvijal se bo že to soboto, na njem se bo predstavila s pesmijo Kdo ti bo dušo dal. Tematika je bržkone malce nenavadna, zagotovo pa zelo zanimiva.Besedilo govori o ekološkem pristopu do morja kot vira življenja. Le golo naključje je, da jo bo predstavila ravno dan pred referendumom o vodah. Z besedilom ji je priskočil na pomoč, s katerim je pred devetimi leti že navdušila z uspešnico To leto bo moje, ki je bila ena največkrat predvajanih tistega leta.