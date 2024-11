Jacksoni imajo prvo (VIDEO)

»Na končni izdelek smo zelo ponosni in že komaj čakamo, da bomo našo prvo avtorsko skladbo z naslovom V vesolju sama sva prepevali skupaj z oboževalci na kakšnem koncertu. To za nas ni zgolj ena pesem, ampak nekaj več, je projekt, s katerim se prvič predstavljamo širši javnosti,« pravijo fantje, doma iz Brkinov in s Krasa, ki so se poimenovali Jacksoni.

V skupini so moči združili Jan Mihalič Tomažič, Matej Križman, Grega Mezgec, Luka Križman in Gašper Fabjančič in samozavestno stopili na slovensko glasbeno sceno. Prva pesem je nastajala kar dolgo, ker so Jacksoni želeli nekaj zares udarnega in kar bi šlo poslušalcem hitro v uho.

Člani skupine so v prvi vrsti stari prijatelji, ki jih je še bolj povezalo skupno ustvarjanje glasbe. Luka, ki v skupini igra bobne, uživa ob country in blues glasbi, ki jo je preigraval, še preden so nastali Jacksoni. Jan, ki v skupini igra kitaro in poje, pravi, da je njegova prva in zadnja ljubezen 80's glam rock, kar pomeni, da je on tisti, ki na odre vleče tiste najvišje kitarske ojačevalce, ki jih vidimo v ameriških videospotih, njegov moto pa je, da kitar ni nikoli preveč. Matej igra kitaro in poje ter posluša raznoliko glasbo. Grega je basist, ki svoje igranje črpa iz bolj romantičnih ritmov in jugo rocka.

Zelo ponosni so tudi na Gašperja Fabjančiča, virtuoza na harmoniki, ki je njihov najmlajši, a izjemno uspešni član, saj si je na raznih mednarodnih tekmovanjih s svojo harmoniko priigral že veliko priznanj. Za svojo prvo pesem so fantje posneli tudi videospot, v katerem so sami odigrali nekaj vlog, pridružili pa so se jim še drugi.