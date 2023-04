Hitchcockova Vrtoglavica bo dobila priredbo

Doslej je le peščica filmov, nad katerimi je režijsko taktirko vihtel mojster grozljivk in suspenza Alfred Hitchcock, dobila svojo priredbo. Leta 1998 je Gus Van Sant kader za kadrom na novo posnel njegov kultni triler Psiho.

Robert Downey Jr. in njegova žena Susan bosta še producenta. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Svež veter je svoji mojstrovini poskušal dati tudi Hitchcock sam, ko je 1956. na novo posnel film Mož, ki je preveč vedel, ki ga je sicer prvič snemal 22 let prej. Kopica sodobnih režiserjev, med katerimi sta bila Brian de Palma in David Lynch, pa je iz filmov, še posebno iz Vrtoglavice, črpala zgolj navdih. A na novo posneti psihološki triler Vrtoglavica, ki ga je Hitchcock z Jamesom Stewartom in Kim Novak v glavnih vlogah leta 1958 ujel na filmski trak, si ni drznil še noben hollywoodski studio. Do sedaj. Pravice zanj si je priboril Paramount Pictures, v kožo upokojenega policijskega detektiva, ki trpi za akrofobijo in ga je v originalu upodobil Stewart, pa se bo prelevil Robert Downey Jr.

Le redki si drznejo poustvariti film Alfreda Hitchcocka. FOTO: Reuters

Vrtoglavica je leta 1965 dobila priredbo v tamilskem jeziku Kalangarai Vilakkam.

Na vrhu lestvice kasneje

Zgodba o akrofobičnem detektivu Johnu Fergusonu, ki sledi ženi svojega starega prijatelja in pri tem postane obseden z njo, ob premieri pred 65 leti ni navdušila obiskovalcev kinematografov, kritiško srenjo pa je razdelila na dvoje. Nekatere je zmotila njegova dolžina več kot dveh ur, druge neenakomerni tempo. A očitno je zgolj potreboval čas, da je filmski svet prepoznal njegovo resnično vrednost. Leta 1982 ga je revija Sight and Sound, ki jo izdaja Britanski filmski inštitut, umestila med deseterico najboljših filmov vseh časov. Še trideset let kasneje se je znašel na vrhu omenjene lestvice, lani pa zdrsnil za eno mesto, na srebrno drugo stopničko, tik za dramo Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles belgijske filmarke Chantal Akerman.

Ko je 1958. prišla v kina, ni pretirano navdušila. FOTO: Press Release

V sodobni različici Vrtoglavice bo glavno vlogo torej prevzel Robert Downey Jr., ki se bo skupaj z ženo Susan Downey usedel tudi na producentski stolček. Za posodobljen scenarij bo poprijel Steven Knight, ki se je podpisal pod uspešnico Birminghamske tolpe in se je ravno zavezal, da bo ustvaril tudi scenarij za najnovejši film iz franšize Vojna zvezd.