Harrison Ford bo del Marvelovega vesolja

Harrison Ford že osem desetletij tlači zemljo, a še ne načrtuje izpreči ali vsaj nekoliko upočasniti. Svojemu naboru filmskih franšiz, na katerih je pustil sledi, bo namreč dodal še eno. Kot general Thaddeus Ross, Thunderbolt, se bo namreč pridružil superjunaškemu Marvelovemu stripovskemu vesolju in v četrtem iz filmske serije Stotnik Amerika prevzel vlogo vojaškega častnika, ki ga je v predhodnih delih igral zdaj pokojni William Hurt.

Generala Thuderbolta Rossa je doslej igral William Hurt. FOTO: Marvel

Že lansko pomlad je odjeknilo, da bodo ljubitelji superjunaških uspešnic prišli na svoj račun s četrtim odmerkom filmov, ki so osredotočeni na prvega maščevalca Stotnika Amerike. Toda če je bilo prvotno predvideno, da se bo k vlogi Thunderbolta vrnil oskarjevec Hurt, ki ga je upodobil že v Neverjetnem Hulku, Stotniku Amerika: Državljanska vojna ter v Maščevalcih: Brezmejna vojna in Zaključek, so se filmarji marca letos znašli v zagati. Zaradi zapletov z rakom prostate, ki ga je igralec pogumno v zasebnosti bil več let, je Hurt svoj boj izgubil. In ob praznini, ki je ostala v srcih ljubljenih, je pustil tudi prazno mesto v igralski zasedbi. Odprlo se je vprašanje, kdo ga lahko nadomesti.

Ford je že večkrat dokazal, da mu junaške vloge v visokoproračunskih franšizah niso tuje. Še več, v njih se znajde kot riba v vodi. Ne nazadnje je v dobrih štirih desetletjih v Vojni zvezd kar štirikrat ponovil vlogo karizmatičnega Hana Sola, ki ga je izstrelila med hollywoodske veljake, petkrat pa se je prelevil v pustolovskega arheologa Indiano Jonesa, nazadnje lani, ko jih je štel že 79.

Vsaj dvakrat kot Thunderbolt S privolitvijo, da se prelevi v Thunderbolta, se Harrison ni zavezal zgolj k snemanju novega nadaljevanja iz filmske serije o Stotniku Amerika. V to vlogo se bo namreč prelevil še za film, ki bo sledil skupini superzlobnežev Thunderbolts, ki v režiji Jaka Schreierja prihaja v kina predvidoma julija 2024. Tu se mu bodo pred kamerami pridružili oskarjevska nominiranka Florence Pugh, David Harbor, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus in Sebastian Stan.

Nič čudnega, torej, da so začele govorice, da zna prav on zamenjati Hurta, krožiti že pred tedni. Zdaj je to tudi uradno. V novem Stotniku Amerika, ki naj bi na velika platna prišel maja 2024, se bo Ford prelevil v Rossa, oprijeti kostum glavnega junaka pa bo vnovič oblekel Anthony Mackie.

Novo nadaljevanje naj bi začeli snemati prihodnjo pomlad. Režijsko taktirko bo vihtel Julius Onahm, kot pri prejšnjih dveh filmih pa sta se scenarija lotila Malcolm Spellman in Dalan Musson.