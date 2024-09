Hamo & Tribute 2 Love še nikoli tako romantični

Četrtega decembra bo skupina nastopila v Cankarjevem domu in fante je ob tej priložnosti prešinila posebna ideja. »Zanimanje za koncert nas je prijetno presenetilo, zato smo sklenili, da dodamo še nekaj zanimivega. Tisti, ki so se potrdili na naši mailing listi, so lahko prejeli prve vstopnice, povrhu pa so imeli možnost izbire. Lahko sedijo v prvi vrsti, prejmejo pa tudi darilo v obliki kode QR,« pravijo fantje.

V povezavi z vstopnicami se res veliko dogaja, na seznamu se je znašlo kar 3000 prijavljenih, vstopnic pa je polovico manj. Na koncu sta o srečnežih odločali sreča in hitrost, bistvo vsega pa je, da romantični šarmerji vedo, kako zelo zvesto občinstvo imajo, za kar so zelo hvaležni.

Na koncertu bodo sicer predstavili akustični album Iz4Kani Lajv na omejeni seriji vinilnih plošč Vol. 1 in Vol. 2. Na albumu bodo lahko obiskovalci našli tudi posnetke s koncertov, na katerih so bili prisotni. Stalni obiskovalci so namreč tudi soustvarjalci akustičnega albuma, ki so ga snemali na kar 13 lokacijah.