Grega Skočir presenetil. Bi prepoznali njega in še enega znanega Slovenca? (FOTO)

Skupini Big Foot Mama in Šank Rock sta pri nas pustili velik pečat. Poslušalcem sta do danes ponudili že celo vrsto odličnih skladb, k se bodo verjetno še dolgo vrtele. Skupini obstajata že vrsto let. Big Foot Mama je bila ustanovljena leta 1990, Šank Rock pa še nekaj let prej, natančneje 1982. Za obema skupinama je ogromno nastopov, na enega davnega pa se je z objavo na Instagramu spomnil pevec Big Foot Mame Grega Skočir.

Na omenjenem družbenem omrežju je objavil fotografiji iz leta 1995. Obe sta s koncerta, na katerem so nastopili tudi Šank Rockerji. Ena fotografija je iz zaodrja, druga pa z odra. Na tisti iz zaodrja boste vsi oboževalci Big Foot Mame verjetno zelo hitro prepoznali Skočirja in Jožeta Habulo, ki pri Big Footih igra bobne.

Nova skladba Obseden z njo

Big Footovci so svoje oboževalce pred nekaj meseci sicer razveselili z novo skladbo Obseden z njo, ki je bila s strani poslušalcev lepo sprejeta. »Skupina Big Foot Mama v svojem 34. letu delovanja jadra na krilih novega, čisto svežega komada OBSEDEN Z NJO. Pesem napoveduje naslednji, že deveti studijski album, ki bo predvidoma izšel prihodnje leto,« so zapisali na svojem uradnem YouTube kanalu. Zagotovo marsikdo že z nestrpnostjo pričakuje ta album.