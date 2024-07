Basist pri skupini Big Foot Mama bi skoraj ostal v Mongoliji (Suzy)

Da je Alen Steržaj, novinar Dela in basist pri skupini Big Foot Mama, strasten popotnik, čivkajo že vrabci na strehi. Pot ga pogosto zanese v oddaljene kraje, ki jih prav neustrašno osvaja kar sam. Februarja se je potikal po Antarktiki, saj se je odločil odpotovati 'na konec sveta', julija lani je raziskoval Južno Ameriko, še pred tem Azijo, kjer je najbolj užival v Kambodži. To poletje je tik pred naslednjo vrsto koncertov svoje ljube skupine preživel v Mongoliji. Tam se je počutil tako lepo, da bi skoraj ostal, a se je izkazalo, da so njihova pravila glede zakonskih zvez preveč rigorozna zanj. Še dobro za nas, saj se je tako vrnil in že igra po Sloveniji!

Spoznal je marsikatero navado in kulturno posebnost.