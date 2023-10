Gnili paradižniki za novega Izganjalca hudiča

Hollywood rad reciklira filme, domače in tuje. Včasih bolj, včasih manj uspešno. In kakor kaže, med slednje spada najnovejša oživitev klasične grozljivke Izganjalec hudiča, ki je v preteklosti že doživel več nadaljevanj, zdaj pa v kinodvorane prihaja nov film, že šesti iz franšize, ki so ga poimenovali Izganjalec hudiča: Vernik (The Exorcist: Believer). Sodeč po prvih kritikah in komentarjih na družbenih omrežjih je prava katastrofa, kar se tiče ocen.

Neprizanesljivi kritiki

Izganjalec hudiča: Vernik pod režisersko taktirko Davida Gordona Greena je na portalu Rotten Tomatoes, agregatorju recenzij filmskih kritikov, objavljenih v drugih medijih, ki izračuna povprečje ocen in po tem kriteriju razvršča filme, prejel borih 24 odstotkov na podlagi 199 ocen, kar na omenjenem portalu dosega oceno gnilo; občutno bolje se je obnesel pri odzivu gledalcev, pri čemer si je prislužil 58 odstotkov podpore.

Za primerjavo: prvi Izganjalec hudiča iz leta 1973, ki ga je režiral William Friedkin, ima na portalu Rotten Tomatoes oceni 78 odstotkov med kritiki in 87 odstotkov med gledalci.

Kljub slabim recenzijam ima film odlično gledanost.

Kritiki v svojih recenzijah niso bili prizanesljivi. »Izganjalec hudiča: Vernik je peklensko slabo nadaljevanje franšize, ki jo le še poslabša njegovo čudaško protiabortusno sporočilo. Katastrofalen začetek 400 milijonov dolarjev vredne trilogije Davida Gordona Greena,« je na družbenem omrežju X zapisal kritik portala IndieWire David Ehrlich.

Tvegan podvig

Studio Universal Pictures je namreč leta 2021 samo za avtorske pravice za snemanje nove trilogije Izganjalca hudiča odštel mastnih 400 milijonov dolarjev (378 milijonov evrov), producent Jason Blum pa je za režiserja najel Greena, s katerim je posnel že osveženo trilogijo Noč čarovnic (Halloween), pri čemer je prvi film naletel na pozitivne kritike, nadaljevanji pa ne najbolj. A gledanost in dobiček sta naredila svoje.

Izganjalec hudiča iz leta 1973 velja za filmsko klasiko in svetovno uspešnico.

»Izganjalec hudiča je najbolj tvegan film, kar sem se jih lotil doslej,« je Blum spomladi zaupal portalu IndieWire. »In to samo zato, ker je tako drag. Po navadi je meja za uspeh naših filmov postavljena zelo nizko, ker so poceni, pri Izganjalcu hudiča pa stoji zelo visoko.«

Blumhouse Productions se je v preteklosti uveljavila kot produkcijska hiša, ki se loteva nizkoproračunskih filmov, ki pa so pogosto prejeli pozitivne kritike. Pri tem je večinoma šlo za izvirne projekte, kot so M3GAN, Tripozno in Lov, pri katerih so obetavni filmarji imeli proste roke pri ustvarjanju, in ne nadaljevanja ikoničnih filmov, ki imajo posebno mesto v srcih oboževalcev.

Šteje le gledanost

»Če je Izganjalec hudiča: Vernik začetek trilogije, je zame že vsega konec,« je na družbenem omrežju X zapisal eden od kritikov. »Saj ne, da nima šokantnih trenutkov, a Greenove režiserske odločitve so precej nenavadne. Kakor da bi izvirniku pokazal sredinec.« Drugi komentator je svoje mnenje izrazil z besedami: »David Gordon Green je imel tri možnosti, da posname nadaljevanje Noči čarovnic, in vsakič je naredil kup smeti. Kdo je prišel na idejo, da mu dajo pol milijarde, da posname tri nadaljevanja Izganjalca hudiča?«

Na Greenovo srečo so mnenja filmskih kritikov pri grozljivkah razmeroma nepomembna, saj na koncu šteje gledanost. In ta je za zdaj odlična, saj je Izganjalec hudiča: Vernik že v prvem vikendu predvajanja zaslužil 45 milijončkov, s čimer je pokril stroške snemanja, ki je studio stalo 30 milijonov, če pri tem ne upoštevamo 400 milijonov, odštetih za avtorske pravice.