Glasbeni svet se je zavil v črnino, pevec je umrl zaradi agresivne bolezni

V starosti 61 let je v torek umrl ameriški operni pevec Stephen Gould. Tenorist je bil priznan kot izvajalec del skladatelja Richarda Wagnerja. Tudi na letošnjem poletnem festivalu v nemškem Bayreuthu je bil predviden za glavne vloge v treh njegovih operah, vendar je nastope odpovedal iz zdravstvenih razlogov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Presenečeni smo in žalostni. Naše misli so z njegovo družino in prijatelji,« je v sredo sporočila njegova agencija. Le nekaj tednov pred tem je tenorist sporočil, da je zbolel za neozdravljivo vrsto raka.

Gould je bil tesno povezan z Bayreuthom, odkar je pri svojih 19 letih debutiral na Zelenem griču v vlogi Tannhäuserja. Po pisanju dpa je kmalu postal ljubljenec festivalskega občinstva.

Na letošnjem festivalu je bil predviden za vlogo Siegfrieda v Somraku bogov, glavno vlogo v Tristanu in Izoldi ter Tannhäuserja. Namesto njega so jih prevzeli avstrijski tenorist Andreas Schager, ameriški pevec Clay Hilley ter nemški pevec Klaus Florian Vogt.

Imel je sloves »iron mana«

Festival in ves operni svet sta izgubila izjemnega pevca, izvajalca, pedagoga, prijatelja in cenjenega sodelavca, so sporočili s festivala Richarda Wagnerja. Kot so dodali, si je Gould prislužil sloves bayreuthovega »iron mana«, ker je tam odpel toliko dolgih partov.

»Odlikovali so ga izjemna kondicija, neustavljiva radovednost in skrajna profesionalnost, tudi v odnosih s kolegi,« so ob njegovi smrti še zapisali na festivalu.

Gould se je rodil leta 1962 v ZDA in postal eden najpomembnejših dramskih tenoristov v zadnjih desetletjih. Dunajska državna opera mu je leta 2015 podelila naziv avstrijskega komornega pevca. Ob Bayreuthu in Dunaju je pogosto nastopal še v Tokiu in Berlinu.