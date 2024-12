Glasbeni jubilej Mihe Kralja! Vabljeni na veliki koncert

Začenja se praznovanje 60-letnice glasbene kariere Mihe Kralja, ki ostaja kralj klaviatur. Avgusta letos je praznoval še 75. obletnico rojstva. Glasbena obletnica se bo nadaljevala v novo leto 2025, ko bo še nekaj koncertov.

Miha Kralj tokrat vabi na Miklavžev koncert v petek, 6. decembra 2024, ob 20. uri v Kulturni dom Španski borci v Mostah v Ljubljani, ki bo nekakšna repriza njegovega glasbenega ustvarjanja s pridihom novoletnega vzdušja.

Številni gostje so še skrivnost oziroma presenečenje.

»Na koncertu bom preigral svoj bogati opus popularne in elektronske glasbe s številnimi gosti,« je povedal Kralj. »Imena več pomenijo poznavalcem glasbe in tistim starejšim, so pa skrivnost ali, bolje rečeno, presenečenje. Vsekakor lahko računamo na številne slovenske legende iz časov od začetka moje poti do danes.«

»To bo prvi tak klubski koncert, kjer bodo gostje lepo sedeli, poslušali glasbo in gledali vizualne dodatke. Moja glasba je ambientalno-scenska, tudi sicer bodo vsi nadaljnji koncerti potekali z mojo tovrstno staro in novo glasbo. Miklavž bo za vse, ki bodo kupili vstopnice, ponudil poseben popust na vinilne plošče in zgoščenke. Izšla bo posebna spominska izdaja s tremi vinilkami in podpisom na ovitku, za izbrane bo na voljo moj retroplakat. Še to, število vstopnic je omejeno.«