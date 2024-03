Film Mary Poppins ni več primeren za otroke

Disneyjeva glasbena komedija iz leta 1964 Mary Poppins po najnovejši oceni Britanskega odbora za klasifikacijo filmov (BBFC) ni primerna za mlajše od osmih let. Skoraj 60 let po izidu filma je BBFC zaradi diskriminatornega jezika starostno kategorijo z univerzalne omejil na ogled v spremstvu staršev za starejše od osmih let.

V filmu, v katerem igrata legendarna britanska igralka Julie Andrews in ameriški komik Dick Van Dyke, se za Kojkoje, avtohtono prebivalstvo jugozahodne Afrike, uporablja kolonialna slabšalnica Hotentoti. Lik igralca Reginalda Owena, admiral Boom, v filmu ta izraz uporabi dvakrat. Prvič, ko vpraša enega od otrok, ali gre na pustolovščino, da bi premagal Hotentote, in drugič, ko zagleda otroška junaka s sajastima obrazoma in zavpije, da jih napadajo Hotentoti.

»Čeprav ima Mary Poppins zgodovinski kontekst, uporaba diskriminatornega jezika ni obsojana in to ni v skladu z našimi smernicami za sprejemljiv jezik v filmu univerzalne kategorije,« so za Daily Mail pojasnili pri BBFC. Zato so film uvrstili v novo kategorijo, v kateri so filmi, ki vsebujejo nekaj prizorov, ki so lahko neprimerni za majhne otroke. »Iz naše raziskave o rasizmu in diskriminaciji je razvidno, da starše najbolj skrbi možnost, da bi bili otroci izpostavljeni diskriminatornemu jeziku ali vedenju, ki bi jih lahko vznemirilo ali bi ga ponavljali, ne da bi se zavedali morebitne žaljivosti,« so dodali pri BBFC.

Novi družbeni standardi

In Mary Poppins ni prva filmska klasika, ki so jo prekategorizirali v zadnjih letih. To se je zgodilo animiranemu filmu Vodovnikova vesina (Watership Down) iz leta 1978, ki so ga razvrstili med filme za ogled v spremstvu staršev, saj da morajo slediti novim družbenim standardom. V obrazložitvi so zapisali, da v filmu »zajci med svojim iskanjem obljubljenega doma naletijo na številne izzive, med katerimi se nekateri končajo s krvavimi ugrizi in praskami iz spopadov, v nekem prizoru pa ptič enemu od zajcev z žaljivko zabrusi, naj se spoka«. To pa po kriterijih BBFC ni več v skladu z aktualnimi pravili o nasilju, grožnjah, jeziku in prikazu poškodb.

Oznako univerzalno je izgubil tudi animirani film Ratatouille, in sicer zaradi prizorov »komičnega nasilja« in »blagega grdega govorjenja«. FOTO: Pixar

Podobno se je zgodilo s filmom Zvezdne steze iz leta 1979, ki si ga lahko otroci odslej ogledajo le v spremstvu staršev, ker vsebuje »blage žaljivke, blago nasilje in grožnje«. Pixarjev animirani film Ratatouille je BBFC prav tako izgubil oznako univerzalno zaradi prizorov »komičnega nasilja« in »blagega grdega govorjenja«. Po drugi strani so akcijski triler Klub golih pesti prekategorizirali z 18+ na 15+, čeprav film prikazuje »nazorno in brutalno nasilje«.