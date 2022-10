Fantje iz Plateauja z Novo kožo

»Nalepši dotik je dotik kože nekoga novega, iskrenega. Dotik, ki odžeja z upanjem in usmeri naprej. Do tja, kjer je srce čisto in hrepenenje prizemljeno in cvetoče.« Takole v povsem sveži pesmi Nova koža razmišljajo Dolenjci, ki so se združili v glasbeno indie zasedbo Plateau.

Štirje mladeniči so strast do glasbe povezali na novomeški gimnaziji, svojo zgodbo pa so začeli pisati že leta 2018, vendar takrat še pod imenom Gšprnžmrtn – trio, ki so ga sestavljali Gašper, Anže Repovž in Martin. Na enega izmed koncertov, kjer so preigravali zgolj priredbe, so v goste povabili Andreja, in se je odlično ujel z njimi, tako se je začelo pisati novo poglavje skupine. Z željo po ustvarjanju avtorske glasbe so se odločili, da posnamejo album. Po nekaj začrtanih smernicah so zavihali rokave in v prvem letu ustvarjanja uokvirili že 13 avtorskih pesmi, ki so jih imeli širšemu občinstvu čast tudi predstaviti na prvem samostojnem koncertu na dogodku V petek zvečer.

Leta 2021 so se udeležili tekmovanja Špil liga, ki ga organizira Kino Šiška. V prvem delu so osvojili prvo mesto po izboru žirije in po mnenju gledalcev ter dobili nagrado za najboljše besedilo avtorske pesmi Neimenovana. V polfinalu je bil rezultat identičen, kar pomeni, da so se uvrstili v finale, ta se je odvijal junija lani na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tudi na finalu so žirijo znova prepričali, a bili po izboru poslušalcev, ki so jih imeli na koncertu očitno največ, tretji in so se morali na koncu zadovoljiti s še vedno odličnim drugim mestom.

Plateau so si po Špil ligi jasno zastavili cilje, s katerimi želijo še naprej ustvarjati avtorsko glasbo in si pridobiti srca novih poslušalcev. Tako so se povezali s producentom Borutom Antončičem (Bort Ross), s katerim so začeli snemati svoj prvi avtorski album. Medtem je v bendu prišlo do menjave bobnarja (Anžeta je zamenjal Aljaž Ogulin), vendar to članov Gašperja Turka, Martina Koncilija in Andreja Kaferleta ni ustavilo pred nadaljnjim udejstvovanjem. V začetku letošnjega leta so izdali svoj prvi singel Nič vedeti, komad pa je bil razglašen za popevko tedna na Valu 202. Drugi singel Neimenovana je izšel nekaj mesecev za njim.

Tudi ta je bil med poslušalci dobro sprejet, prav tako je bil razglašen za prvo poletno pesem in pol na Radiu Koper. Do konca leta bodo Plateau izdali svoj prvi EP, ki bo vseboval pet pesmi. Poleg Borta Rossa bosta njihovo glasbo producirala še Miha Arnuš in Robi Bulešič.