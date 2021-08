E-nagradna igra: Koncert Giannija Rijavca v Vipavskem Križu

v nedeljo, 15. avgusta, v idiličnem Vipavskem Križu. Za vas imamo na voljo brezplačne vstopnice: dva bralca bomo nagradili s po dvema vstopnicama. Gianni bo imel koncertv idiličnem Vipavskem Križu. Za vas imamo na voljo brezplačne vstopnice: dva bralca bomo nagradili s po dvema vstopnicama. Prijavite se lahko na tej povezavi.

Priredbe skladb za godalni kvartet, ki ga sestavljajo akademske glasbenice, prispevajo različni akademski glasbeniki:, ... Spremljevalno pop zasedbo: kitara-vokal, bas-vokal in tolkala pa prav tako sestavljajo prekaljeni glasbeniki.Po povratku z uspešne turneje po Argentini, kjer je imelsolistične koncerte s klavirjem za tamkaj živeče Slovence in argentinsko publiko, se je porodila ideja o pop-simfo koncertu. Na koncertu glasbenik ob spremljavi klavirja, večglasnega petja, kitare, bas kitare, tolkal in ženskega godalnega kvarteta izvaja svoje najlepše balade iz bogatega repertoarja.Nežen, vendar strasten, čustev poln koncert je namenjen ljubezni, ki jo v današnjem času primanjkuje. To se odraža na vseh področjih, v vsakdanjem življenju. Človeški rod bo brez ljubezni propadel. Premalo se zavedamo, da se je za ljubezen potrebno boriti, moramo skozi trnje, da bi prišli do cvetja.Gianni Rijavec začenja z omenjenim glasbenim projektom novo pot, pomeni odmik od dosedanjega glasbenega ustvarjanja. Glasbenik skuša pop glasbo postaviti na tirnice klasične simfonične glasbe. Pri ustvarjanju ostaja zvest klasičnemu slovenskemu popu, z značilno melodiko, dramaturškim lokom, spevnim refrenom. V omenjenem glasbenem stilu nastajajo tudi nove pesmi, prepojene z romantiko, nabite s čustvi.Gianniju Rijavcu pravijo večni romantik – glasbeni ambasador miru. Zaradi njegove narave so takšne tudi njegove pesmi. Prekrasne balade, ki sežejo do srca. Glasbenik izhaja iz ugledne prosvetno-glasbene družine. Orgle v domači cerkvi na Trnovem pri Gorici so igrali že Giannijev praded, prastric in ded. Glasba je bila Gianniju položena v zibelko. Njegova glasbena pot se je tako začela za domačim več kot dvesto let starim klavirjem. Inštrument mu je prirasel k srcu in postal je nepogrešljiv del njegovih nastopov. Pravzaprav se niti ne spomni, kdaj je začel igrati na črno-bele tipke.