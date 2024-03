Domov v Slovenijo prihaja didžejka svetovnega formata

Dvajset let je že minilo, odkar nam je Brina Knauss zlezla pod kožo kot članica dekliške skupine BBT, nato se je v Milanu izkazala kot uspešna manekenka, pred desetletjem pa je zapustila modne vode in se podala v svet elektronske plesne glasbe. Ko je začenjala, so bile kabine didžejev še zelo moški svet, a stvari so se omehčale, Brina pa je tudi na svoji novi poti pustila sledi in se prebila na sam svetovni vrh.

Njen potencial je med prvimi opazil Luciano in jo je vpletel v svoje zabave Vagabundos, kot najljubšo ogrevalko na svojih nastopih v Italiji jo je kmalu izbral Solomun, Damian Lazarus pa je njen prvenec Sledi toku izdal v svoji vplivni založbi Crosstown Rebels.

Zadnja leta je Brina Knauss redna gostja vodilnih svetovnih klubov in festivalov, vključno z nastopi na glavnih odrih Tomorrowlandov, pogosto pa glasbo vrti tudi na prestižnih modnih in kulturnih dogodkih. Intervjuvala jo je revija Rolling Stone, krasila je naslovnici brazilskega Mixmaga in italijanskega DJ Maga ter bila nominirana za dve nagradi tega najvplivnejšega medija v elektronski glasbi. Zdaj se slovenska didžejka svetovnega formata vrača domov, in sicer na Terminal Fest, ki bo 12. aprila v Mariboru.