Dejan Dogaja se bo poslovil od irokeze

Znani Laščan Dejan Dogaja je na svojem profilu na instagramu izzval svoje oboževalce in oboževalke ter oznanil, da si bo na letošnjem festivalu Pivo in cvetje za vedno obril irokezo, če slika, ki jo je objavil, zbere 25.000 všečkov. No, očitno s tem ni imel nobenih težav, saj je bilo že v torek jasno, da je število všečkov krepko presegel.

Te dni Dejan Dogaja nastopa po Sloveniji s svojim Dogaja bandom.

Dejan sicer to poletje ne počiva in se s svojim Dogaja bandom seli po slovenskih krajih, kjer skrbi za zabavo množic, v nedeljo pa bo v sklopu Piva in cvetja zabaval tudi najmlajše v Mavrični deželi. Je pa tokrat zapisal, da bo slovo od irokeze dokončno. No, morda res, čeprav nam je zaupal, da z njenim urejanjem ni imel veliko dela, kot bi kdo mislil. Le glavnik, nekaj laka za lase in že je bila nared. Ni pa ta poteza prva, saj si je dal prvič javno pobriti irokezo že pred slabimi štirimi leti, natančneje decembra 2019, v nedeljski oddaji Vikend paket na nacionalni televiziji, brivski aparat pa je zaupal staršem, mami Nives in očetu Dragu.

Tudi takrat je sledilce na družbenih omrežjih pozval, naj fotografijo všečkajo, on pa si bo dal pobriti naglavno okrasje. Toliko všečkov je prav tako zbral v samo treh dneh, poteza, o kateri so nekateri menili, da je zgolj šala, pa je imela tudi dobrodelno noto. V akciji se je zbralo dobrih 11.000 evrov, s katerimi so socialno ogroženim družinam pomagali, da so lahko za praznike obdarili svoje otroke. A Dejanu, ki je po nekaj dneh priznal, da mu na glavi »nekaj manjka«, so lasje hitro rasli in že slabo leto pozneje je spet nastopal s svojo prepoznavno irokezo. Tokrat pa je napovedal, da je slovo dokončno.