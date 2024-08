Britney Spears navdušena: o njej bodo posneli film

Pop zvezdnica Britney Spears se bo verjetno kmalu lahko pohvalila z biografskim filmom o sebi. Pravice za njene spomine je namreč odkupil filmski studio Universal Pictures. Pri Universalu sta med drugim že nastala biografska filma o hip-hop skupini N.W.A (Straight Outta Compton) in raperju Eminemu (8 milj).

Priprave in režijo filma, ki bo temeljil na nedavno objavljeni avtobiografski knjigi Spears The Woman In Me (Ženska v meni), so zaupali režiserju filma Noro bogati Azijci Jonu Chuju. Chu se podpisuje tudi pod režijo Universalove visokoproračunske filmske adaptacije muzikala Wicked v dveh delih. Prvi del bo na filmska platna prišel novembra letos. Celoten projekt biografskega filma o Spearsovi pa poteka pod nadzorom producenta muzikala Dežela La La Marca Platta. Kot so še sporočili iz Universala, je studio pravice za filmsko priredbo spominov pridobil na dražbi.

Za avtorske pravice je bilo po besedah studia veliko zanimanja.

»Navdušena, da lahko z oboževalci delim, da delam pri tajnem projektu z #MarcPlatt. Vedno je snemal moje najljubše filme,« je ob tem na družbenih omrežjih objavila sama Britney Spears.

S Paris Hilton sta bili nekaj časa najboljši prijateljici. FOTO: Profimedia

V knjigi The Woman In Me je pevka razkrila svojo težavno pot od otroške zvezde do svetovnega pop fenomena, pa tudi kasnejši živčni zlom in pravne bitke z očetom. Samo v ZDA so knjigo, ki je izšla oktobra lani in je polna kritik njene nadzorujoče družine in neusmiljene glasbene industrije, prodali v več kot 2,5 milijona izvodov.

Pevkin fenomenalni uspeh v poznih 90. letih minulega stoletja z glasbenimi uspešnicami, kot je Baby One More Time, je sovpadal z agresivno kulturo paparacev, ki so z veseljem sledili njenim zabavam skupaj z drugimi slavnimi osebami, kot sta Paris Hilton in Lindsay Lohan.

2,5 MILIJONA IZVODOV spominov so prodali.

Spearsova je v knjigi razkrila, da jo je Justin Timberlake nagovarjal k umetni prekinitvi nosečnosti, ko je zanosila v času njunega razmerja. Objavila je tudi podrobnosti svoje kratke, a intenzivne afere z irskim igralcem in nominirancem za oskarja Colinom Farrellom, ki jo je poimenovala »dvotedenski prepir«.

Justin Timberlake naj bi jo nagovarjal k splavu. FOTO: Profimedia

Po pevkinem živčnem zlomu je njen skrbnik postal oče Jamie Spears. Nadzoroval je finance, Britney pa je še naprej nastopala. Sodišče v Los Angelesu je leta 2021 odpravilo skrbništvo, potem ko je v javnosti močno odmevalo gibanje Free Britney. Oče je vedno trdil, da si je prizadeval zgolj za hčerino dobro in jo želel zaščititi pred izkoriščanjem.

Odkar je Britney brez skrbništva, na družbenih omrežjih redno objavlja svoje gole ali polgole posnetke.