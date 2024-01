Barbie ali Oppenheimer? Podelitev je povedala, kdo je lanski zmagovalec

Kinematografski fenomen minulega poletja Barbenheimer je zaznamoval tudi nedeljsko podelitev zlatih filmskih kipcev. Biografska drama Oppenheimer jih je namreč pobrala kar pet, Barbie pa je kljub kar devetim nominacijam osvojila le dva.

Margot Robbie je kljub nominaciji ostala brez odličja za najboljšo igralko v komediji. FOTO: Mike Blake/Reuters

Osemkrat nominirani Oppenheimer je ob najpomembnejši nagradi za naj film in režijo slavil tudi v kategorijah najboljšega glavnega in stranskega igralca, ki sta šla v roke zaslužnima Cillianu Murphyju in Robertu Downeyju Jr., ter za filmsko glasbo.

81. podelitev TV-kipcev

Barbie pa je kljub kar devetim nominacijam zmagala le v novi kategoriji – za dosežek v kinematografih –, s pomočjo Billie Eilish in njenega brata Finneasa (What Was I Made For?) pa še v kategoriji za najboljšo filmsko skladbo. Med najboljšimi dramskimi igralkami je slavila Lily Gladstone, ki ji je odličje prinesla vloga v Scorsesejevih Morilcih cvetne lune ter je tako pisala zgodovino zlatih globusov kot prva igralka staroselskega rodu, ki je osvojila to filmsko priznanje.

Kot najboljši režiser je slavil Christopher Nolan. FOTO: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Med najboljšimi igralkami v komediji je z vlogo v Nesrečnih bitjih najbolj prepričala Emma Stone, na moškem polu pa Paul Giamatti v filmu The Holdovers. Slednji je zahvaljujoč Da'vine Joy Randolph slavil tudi v kategoriji najboljše stranske igralke.

Odličje za najboljši scenarij francoski uspešnici

Pretiranih presenečenj na nedeljskem filmskem večeru ni bilo, izvzemši morda odličje za najboljši scenarij, ki je šlo francoski uspešnici Anatomija padca. Ta je ugnala močne tekmece, kot so Barbie, Oppenheimer in Morilci cvetne lune. Manj pa je film francoske režiserke Justine Triet, ki je scenarij spisala skupaj z Arthurjem Hararijem, presenetil s kipcem za najboljši tujejezični film.

Med televizijskimi dosežki je s štirimi nagradami najbolj zasijala serija Nasledstvo. Serija, narejena na podlagi televizijskega imperija avstralskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je Američanom pripeljal Fox News in revolucionarno spremenil ameriško televizijsko novinarstvo, je osvojila zlate globuse za najboljšo televizijsko dramo, najboljšega glavnega igralca in igralko (Kieran Culkin, Sarah Snook) ter najboljšega stranskega igralca (Matthew Macfayden).