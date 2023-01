Andrej Šifrer z godbeniki proslavil jubilej

Obisk jubilejnega koncerta jürjovške pihalne godbe je bil pravo glasbeno doživetje, saj je trideset godbenikov v Kocbekovi dvorani KUS Sveti Jurij ob Ščavnici proslavilo srebrni jubilej, 25 let obstoja in uspešnega delovanja Kulturnega društva Godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici.

Slovesno prireditev, ki jo je povezovala Katja Peršak Hajdinjak, so spremljali številno občinstvo ter gostje, domači župan Andrej Vrzel in predstavniki pihalnih orkestrov iz Gornje Radgone in Apač. Legendarni pevec Andrej Šifrer je s svojim nastopom popestril dogodek.

Društvo je bilo ustanovljeno pred 25 leti, 5. februarja 1997 na domačiji Branka Krefta v Kutincih. Zbralo se je 12 ustanovnih članov, Ivo Belec, Franc Belšak, Janko Košar, Matija Kovačič, Branko Kreft, Anton, Marjan in Peter Kurbus, Alojz Novak, Ignac Rajšp in Jožef Šijanec. Strokovno vodenje je prevzel Matija Kovačič, ki je kot kapelnik deloval do leta 2010, nasledil ga je Slavko Ahlin. Za organizacijo so doslej skrbeli trije predsedniki, najprej Branko Kreft, nato Milan Ducman in Matjaž Rožman. Slednji je povedal, da njihova godba ni najstarejša niti najmlajša v okolici, a verjame, da je najsrčnejša.

»Osvojili smo zlato plaketo na tekmovanju za pokal Vinka Štrucla v Ormožu leta 2014, imeli številne koncerte in nastope. Tudi manj dobre čase smo zmeraj znali izkoristiti, saj smo v njih videli izziv, da se zberemo in poenotimo ter nato skupaj nadaljujemo,« je dejal Rožman. Denimo med korono, ko so vaje potekale v drugačnih razmerah, a niti takrat niso počivali, pregledali so repertoar in izdali prvi album.

V orkestru je 30 glasbenic in glasbenikov. FOTOGRAFIJI: O. B.

»Ponosni smo, da nam je kljub težkim časom to uspelo in da so bile skladbe, ki so na njem, posnete v živo na naših koncertih. Skratka, vrnili smo se močnejši. Poleg tega smo prvič v zgodovini v okviru projekta, katerega pobudnik smo bili, združili tri orkestre – z orkestroma iz Gornje Radgone in Apač smo imeli tri nastope v treh občinah. Ob tem smo povečali število naših članov in, najpomembnejše, v času prisilnega zatišja nismo odnehali, ampak smo vztrajali, iskali rešitve, jih našli in se na koncu še bolj povezali. In tako že četrt stoletja dokazujemo, da je glasba univerzalni jezik, ki združuje,« je še povedal predsednik društva. Občinstvo je nagovoril tudi župan Andrej Vrzel, ki je pohvalil delo orkestra, jim zaželel veliko dobre glasbe ter še naprej obljubil pomoč občine.