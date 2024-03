Ali Lazanjo v polfinalu čaka drama? Gledalec: Hrvati so tragikomični

Baby Lasagna in Rim Tim Tagi Dim bosta 7. maja zbrala največ glasov v prvem evrovizijskem polfinalu, napovedujejo ljubitelji Evrovizije v anketi, objavljeni na wiwiblogs. Hrvaški predstavnik, trenutno ljubljenec občinstva, je zbral 22,44 odstotka glasov, na drugo mesto se je uvrstila Litva z 11,57 odstotka, na tretje pa Ukrajina z 9,83 odstotka.

Po napovedih naj bi se iz prvega polfinala naprej uvrstile še Srbija, Irska, Slovenija, Portugalska, Ciper, Finska in Poljska ter Luksemburg. Najmanj glasov so v tej anketi zbrale pesmi Avstralije, Azerbajdžana, Islandije in Moldavije, ki jim oboževalci ne napovedujejo uvrstitve v finale.

Pri Baby Lasagni ni dvoma

Spomnimo, v prvem evrovizijskem polfinalu bo nastopilo 15 držav, od tega jih bo deset napredovalo v veliki finale. O izbrancih bo, tako kot v drugem polfinalu, ki bo na sporedu 9. maja, odločilo telefonsko glasovanje. V samem finalu, 11. maja, bosta o zmagovalcu Pesmi Evrovizije odločala občinstvo in žirija v razmerju 50: 50. A vrnimo se k polfinalu. Za razliko od lanskega leta, ko so se Let 3 s pesmijo Mama ŠČ znašli v spodnji polovici podobne ankete, pri Baby Lasagni ni dvoma. Oboževalci Evrovizije ga z veliko gotovostjo vidijo v finalu.

Slovenska predstavnica, mezzosopranistka Raiven FOTO: Saša Despot/mediaspeed

»Iz prvega polfinala gredo naprej Hrvaška, Ukrajina, Litva, Srbija in Finska, preostalih pet pa težko napovem,« pravi komentator na wiwiblogs. »Hrvaška gre na zmago,« napoveduje drugi. Nekateri čakajo nastope v živo, preden bodo napovedali favorite: »Več bomo vedeli, ko bomo v živo videli nastope, ti bi lahko marsikaj spremenili,« opozarja tretji komentator.

Nekatere jezi navdušenje nad Rim Tim Tagi Dimom

»Ti Hrvati so nori na glasovanje! Nenehno se navdušujejo nad tisto Baby Lasagno, ki me na Dori ni prepričala,« razmišlja eden od skeptikov, njegov somišljenik pa razkriva »hrvaško zaroto« na Evrosongu. Kot pravi, mu je eden od prijateljev povedal, da 500 ljudi iz Hrvaške cele dneve ne dela nič drugega, kot da glasuje na anketah za svojega predstavnika, s čimer naj bi ustvarjali nerealno stanje.

»Ta hrvaška banda je naredila isto stvar lani. Tragikomični so,« pravi.