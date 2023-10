Alfija Nipiča doletela še ena čast, podeljena mu je bila zlata listina

Trinajstega septembra 1996 se je prvič zbrala peščica tedaj najbolj vidnih avtorjev besedil slovenske glasbe in nekaj mesecev kasneje uradno ustanovila Društvo pesnikov slovenske glasbe. Do današnjega dne je mesto v društvu dobilo prek 60 dobrih tekstopiscev, ki so sodelovali z več kot 400 različnimi izvajalci. Če zajamemo dela vseh članov, ki so bili aktualni v društvu, je bilo uglasbenih krepko čez 7000 besedil. Trudijo se, da ohranjajo slovensko besedo Člani Društva pesnikov slovenske glasbe se že od začetka trudijo, da v pesmih ohranjajo slovensko besedo, skrbijo za kakovost besedil in s...