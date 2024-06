Africa z milijardo ogledi

Uspešnica Africa, ki jo je leta 1982 posnela ameriška zasedba Toto, je tri leta potem, ko je dosegla milijardo predvajanj na glasbeni platformi spotify, tak mejnik zdaj dosegla še na spletni platformi youtube. Med uspešnicami rock skupin sta na vrhu seznama na youtubu Sugar in Girl Like You zasedbe Maroon 5 - prva s štirimi, druga pa s 3,6 milijarde ogledi.

Omenjene številke pa zbledijo v primerjavi z najbolj gledanim videom na youtubu, ki ima kar 15 milijard ogledov. Gre za otroško skladbico z naslovom Baby Shark Dance, kar bi lahko prevedli kot ples malega morskega psa, na spletno platformo pa so jo južnokorejski ustvarjalci naložili leta 2016.

Luis Fonsi z Despacitom vztraja na drugem mestu. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Med prvimi desetimi najbolj gledanimi posnetki je več otroških skladb, na tretjem je denimo skladba, ki jo pogosto uporabljajo za zgodnje učenje angleščine Johny Johny Yes Papa, na četrtem pesmica o tem, kako fino se je kopati in umivati, na sedmem tista, ki poje o vrtečih se kolesih na avtobusu in jo tudi pri nas pogosto poslušajo in pojejo otroci, ki se šele spoznavajo z angleščino, mesto za njo je s 5,8 milijarde ogledi video za učenje angleščine, tokrat abecede in krajših besed. Najbolj gledan glasbeni video na youtubu ostaja Despacito na drugem mestu z 8,5 milijarde kliki, na petem pa je See You Again Wiz Khalife, sledi mu Ed Sheeran oz. njegov Shape of You na šestem mestu.

Prvi video, ki je dosegel milijon ogledov, je bil oglas družbe Nike, v katerem je nastopil nogometni zvezdnik Ronaldinho, prvi z milijardo ogledi pa je bil Psyjev Gangnam Style.