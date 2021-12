Zvezdana Mlakar žaluje: Nisem mogla pisati, nisem mogla govoriti

Priljubljena slovenska igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je na družbenem omrežju objavila iskren in žalosten zapis. V letošnjem letu se je zaradi smrti morala posloviti od dveh stanovalcev, ki ju je imela neskončno rada. Za zdaj je spregovorila le o eni pokojni živali, saj, kot je zapisala, o drugi še ne more govoriti.

Od smrti njenega ljubega mucka Čika, ki ji veselje prinaša če več let, je minilo tri tedne. »Nisem mogla pisat, nisem mogla govoriti,« je zapisala užaloščena Zvezdana, ki se je v ganljivem zapisu spomnila, kako je mucek prišel v njihov dom in kakšna usoda ga je na koncu doletela.

Čika je na cesti, shiranega in obnemoglega našel Zvezdanin srednji sin Maj. Ves čas je glasno mijavkal, da niso mogli spati, bil je tudi na robu smrti. Ko ga je veterinar zagledal, se je čudil, kako je sploh še živ. Ko so ga oskrbeli, je Čiko s svojim belo-oranžnim kožuščkom postal ljubek in crkljiv mucek, ki je Zvezdani povsod sledil.

Konec je dočakal zaradi vnetih uhljev. »Rad se je grel na soncu in tako si je tudi prislužil vnetje svoji belih ušesc. Tako se je začel njegov konec, zaradi uhljev. Na tej sliki že ima prirezane. Do zadnjega je hodil z mano na vrt,« je zapisala Zvezdana.

