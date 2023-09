Znano Slovenko oklofutal pred klubom?! Odpovedala naj bi nastop

Senida Hajdarpašić, bolje znana po umetniškem imenu Senidah, slovenska pevka črnogorskega rodu, naj bi bila nedavno oklofutana pred priljubljenim klubom v Avstriji, kjer bi morala nastopiti, piše Kurir. Po njihovih neuradnih, a menda zanesljivih informacijah je slovenska zvezda tik pred nastopom na odru odšla na pogovor z nekimi ljudmi, ki so jo čakali, da bi rešili težave, ki so jih imeli od prej, je povedal vir, ki je bil prisoten ob incidentu.

»Senidah je prišla točno in v zaodrju čakala. Nič ni nakazovalo na to, da se bo to noč zgodil škandal. Pol ure pred nastopom je do vhoda pripeljal luksuzni avtomobil z bosanskimi registrskimi oznakami. Nekdo je izstopil iz avta in Senidah poklical, naj takoj pride do avtomobila. Ko je izstopila izza zaodrja, jo je ta človek udaril. Senidah je ostala brez besed, nasilnež pa se je začel še dreti nanjo, češ da se dela pametno in da dobro ve, da ima prepoved koncertiranja. Skušala mu je nekaj pojasniti, a ni prišla do besede. Dvakrat, trikrat jo je prav močno klofnil. Povedal ji je, da je to zadnje opozorilo in da gre nemudoma do šefov lokala. Prepovedal ji je, da bi nastopala, in rekel, da bo šefom lokala povedal, da se ne počuti dobro. Senidah naj bi se usedla z njim v avto,« je povedal vir.

Po pisanju Kurirja je do spora prišlo, ker se je Senidah na svojo roko dogovorila za nastop v Avstriji, ljudje, ki so prišli ponjo, pa so takoj naredili kaos.

Ta večer so gostje namesto Senidah poslušali didžeja.

Kurir še spominja, da so Senidah pred časom grozili, ko se je odločila zamenjati sodelavce, med katerimi sta bila Buba Koreli in Džala Brat, ki naj bi bila povezana s t. i. estradno mafijo.