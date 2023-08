Znanemu Slovencu grozijo: boji se za lastno življenje

Priljubljeni vedeževalec Blaž Knez trepeta za svoje življenje. Razkril nam je, da je prejel več sporočil, v katerem mu neznanec grozi s smrtjo. V prvem sporočilu mu je neznanec grozil, da bo njemu in njegovi družini »odsekal glavo«. V drugem sporočilu pa ga je še žalil, grozil s smrtjo in ga izganjal iz Slovenije.

Vse skupaj je po mnenju vedeževalca prešlo mejo dobrega okusa, zato se je odločil, da zadevo preda pristojnim organom. Dejal je, da se zaradi omenjenih sporočil počuti ogroženo in da se boji za svoje življenje.

»Sem javna oseba in v svetu, kjer sem neposreden in brez dlake na jeziku, nisem vedno vsem všeč. Žal sem že nekaj časa tarča groženj, vendar sem se zdaj odločil ukrepati, ko so te grožnje postale resno skrb vzbujajoče. Varnost je moj prioritetni cilj, zato sem se odločil prijaviti to zadevo pristojnim organom. Podrobnosti glede groženj ne morem deliti, saj gre za preiskavo v teku,« je za naš portal dejal Knez.

Razkril nam je še, da se to ni zgodilo prvič, a tokrat je šlo vse skupaj čez mejo. Pravi, da bo odslej prijavil vsako takšno sporočilo, pa četudi bo na policiji vsak dan. Pravi še, da bodo, ker gre za grožnjo s smrtjo, da so zadevo predali kriminalistom.