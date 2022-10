Znana Slovenka ganila z izpovedjo: Pozdravljeni, rada bi prišla na terapijo

Podjetnica Ajda Rotar Urankar se je zadnjih mesecev borila s svojim duševnim zdravjem. Pred nekaj meseci jo je napreč po seriji paničnih napadov doletela diagnoza izgorelosti. Čeprav je Ajda ena tistih žensk, za katere se mnogi sprašujejo, kako ji uspe, je bilo pred sedmimi meseci vsega dovolj. Na instagramu je delila svojo zgodbo in boj s to boleznijo modernega časa.

Ob strani ji je stal njen David. FOTO: Marko Ocepek

»Tri dni sesuta, tri tedne kot nova. Poznam to foro, ne boš me. Spet. Stop. Panični napad. Je zdaj dovolj? Telo, kaj se pa greš? "Ajda, to je izgorelost." Izgorelost? Ha! Pa kaj še. Panični napad. Dovolj? Panični napad. Dovolj. Google. Symptoms of burnout. Pozdravljeni, rada bi prišla na terapijo. Izgorela sem.«

»Ne vem, kaj bi brez take neverjetne podpore Davida, družine, prijateljic in nekaterih posameznikov tukaj. Ena od mnogih stvari, ki sem jih spoznala v zadnjih 7 mesecih je, da je na tem svetu kar precej ljudi z ogromno sočutja, potrpljenja in čudovitimi srci. In tako kot so oni pomagali meni, upam, da lahko jaz pomagam komu naprej. Vse bo ok. Vse je ok.«