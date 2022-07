Znana Slovenca, ki sta v veselem pričakovanju, izvedela spol otroka (FOTO)

Voditeljica Eme Freš in lanske Eme ter igralka in ustvarjalka vsebin na youtubu Maja Pinterič s svojim zaročencem Gregom Jakhlom Kolarevićem pričakuje otroka. Številni sledilci so že ugibali o spolu, zdaj pa sta ga razkrila v stilu – na posebni zabavi. Izkazalo se je, da Maja pričakuje deklico, kar ju je izjemno razveselilo.

Spol sta razkrila na zabavi. FOTO: Instagram

Ena od udeleženk zabave se je pošalila, da si je Grega želel sina, a da mu jo je »zagodel« tisti tam zgoraj.

Številnim čestitkam se pridružuje tudi naše uredništvo.